Un projet d'arrêté du directeur du Parc national de La Réunion concernant le survol motorisé en coeur de Parc est mis à disposition du public par voie électronique depuis le 11 juillet et jusqu'au 15 aout 2022 inclus. Ce projet de texte a pour objectif premier de reprendre le contenu des deux arrêtés existants (pris en 2015), dans un langage plus lisible pour les usagers aéronautiques en la simplifiant et en y apportant des modifications pour permettre de mieux préserver certaines espèces d'oiseaux endémiques en danger : le Tuit-Tuit, le Pétrel de Barau et le Pétrel Noir de Bourbon). Nous publions ci-dessous le communiqué du Parc national. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

