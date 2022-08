Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Le Gouvernement lance un appel à projets pour informer et faire connaître les bons réflexes face aux risques naturels et technologiques dans le cadre de la journée "Tous résilients face aux risques " qui se tiendra dans toute la France le 13 octobre prochain. A La Réunion, afin de tenir compte des vacances scolaires et du traditionnel lancement de la saison cyclonique début novembre, cet appel à projets concernera la période du 13 octobre au 10 novembre 2022. Les projets réunionnais doivent être déposés avant le lundi 12 septembre 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Préfecture. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Le Gouvernement lance un appel à projets pour informer et faire connaître les bons réflexes face aux risques naturels et technologiques dans le cadre de la journée "Tous résilients face aux risques " qui se tiendra dans toute la France le 13 octobre prochain. A La Réunion, afin de tenir compte des vacances scolaires et du traditionnel lancement de la saison cyclonique début novembre, cet appel à projets concernera la période du 13 octobre au 10 novembre 2022. Les projets réunionnais doivent être déposés avant le lundi 12 septembre 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Préfecture. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)