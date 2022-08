Pré-rentrée des personnels le vendredi 12 août 2022 et rentrée scolaire le mardi 16 août : toutes les écoles, collèges et lycées seront ouverts pour accueillir les personnels et les élèves "dans les conditions normales de fonctionnement" indique le rectorat avant de préciser : "l'application des gestes barrières reste la règle" (Photo : www.ipreunion.com)

- Mesures de protetion sanitaires -

"Pour l’année scolaire 2022-2023, le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse maintient une stratégie reposant sur un enseignement en présence, pour la réussite et le bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et des établissements scolaires" note le rectorat.

L’ensemble des mesures de protection sanitaire décidées pour la rentrée 2022 dans l’académie reposent sur un protocole prévoyant les conditions de fonctionnement des écoles et établissements scolaire en fonction de la circulation du virus.

"Ce nouveau protocole fixe une graduation comprenant un socle de mesures et trois niveaux qui peuvent être déclenchés si la situation sanitaire se dégrade, entraînant la mise en œuvre de mesures de plus en plus restrictives" ajoute le rectorat.

Les mesures de nettoyage et d’aération des locaux sont reconduites et seront mises en œuvre dans les enceintes scolaires avec l’appui des collectivités locales, Région, Département et communes, dont les personnels assurent l’entretien, le nettoyage des locaux et le service de restauration scolaire.

- Les modalités pratiques de la rentrée -

La niveau prévu pour la rentrée est celui du socle. Il comprend les mesures suivantes :

- les élèves seront accueillis en présentiel, selon les indications horaires données par chaque école et établissement scolaire

- les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur sans restriction

- le respect des gestes barrières

L’application des gestes barrières restent la règle. Ce sont des mesures de prévention particulièrement efficaces contre la propagation du virus :

- le lavage des mains : il doit être réalisé, a mi-nima à l’arrivée dans l’école ou l’établissement, avant et après chaque repas, avant et après les récréations, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile

- l’aération et la ventilation des classes et autres locaux : en collaboration étroite avec les collectivités locales et territoriales, l’ensemble des mesures sont reconduites

- pas de limitation du brassage entre les groupes d’élèves, mais les regroupements importants (événements brassant l’ensemble des élèves par exemple) sont à éviter

- pas de port du masque prévu à la rentrée : il est à noter que dans ce domaine, les règles applicables aux adultes et aux enfants en population générale s’appliqueront également au milieu scolaire.

"La réussite de la reprise des classes repose également sur un bon partenariat entre l’École et les familles. Le rôle des parents est absolument essentiel pour assurer la meilleure protection de leur enfant et de tout un établissement. Il est ainsi demandé aux parents de s’engager à rester vigilants en ce qui concerne les signes que pourraient avoir leurs enfants" dit encore le rectorat.

Il est demandé aux parents de ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant le Covid-19. "Il convient alors d’en informer le directeur ou le responsable d’établissement afin de pouvoir enclencher la vigilance et si besoin les mesures nécessaires pour les autres élèves" termine le rectorat.