BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 10 août 2022 :



- Électricité : à La Réunion, la climatisation va faire trembler les portefeuilles

- Département : des kits de rentrée pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance

- Mesures du gouvernement sur l'électricité: EDF réclame à l'Etat 8,34 milliards d'euros

- Le Tampon accueille la finale du championnat de monobike

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Baisse notable des températures et fortes rafales de vent

Electricité : à La Réunion, la climatisation va faire trembler les portefeuilles

Alors que la sobriété énergétique est sur toutes les lèvres du gouvernement en ces temps de crise, La Réunion n’est pas exemptée des inquiétudes face à la flambée des prix de l’énergie. Si du côté national, on parle surtout de l’hiver rude que vont devoir affronter les Français hexagonaux, dans l’île, c’est plutôt l’été austral qui fait trembler les portefeuilles. En été, la climatisation tourne à plein régime, faisant exploser la consommation électrique. Et face à la chaleur, exiger la fermeture des portes des magasins climatisés n’aidera pas à faire baisser les factures.

Département : des kits de rentrée pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance

Mardi 9 août 2022, le Département de La Réunion a organisé une distribution symbolique de kit pour la rentrée scolaire aux 1.964 enfants scolarisés de l'aide sociale à l'enfance pour leur permettre de commencer et de réussir cette nouvelle année dans les meilleures conditions possibles. Cette mesure mise en place par la collectivité se décline en deux axes et doit permettre aux 850 assistants familiaux (Assfam), d'accompagner au mieux la jeunesse réunionnaise, jusqu'au lycée.

Mesures du gouvernement sur l'électricité: EDF réclame à l'Etat 8,34 milliards d'euros

EDF a réclamé mardi une indemnité de 8,34 milliards d'euros auprès de l'Etat à la suite de la décision du gouvernement d'attribuer des volumes d'électricité nucléaire bon marché supplémentaires à ses concurrents, une mesure destinée à limiter la hausse des factures.

Le Tampon accueille la finale du championnat de monobike

Ce dimanche 14 août 2022, la ville du Tampon en partenariat avec le Moto Club, accueille la finale du championnat de La Réunion de monobike à la SIDR des 400. A cette occasion et pour des raisons de sécurité, la municipalité a décidé par arrêté, que plusieurs rues ainsi que la SIDR des 400 seront fermées du samedi 13 août à partir de 6h jusqu'au dimanche 14 août à 18h. L'évènement est gratuit pour tous les visiteurs.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Baisse notable des températures et fortes rafales de vent

Matante Rosina a intérêt à bien se couvrir ce mercredi. Car comme le dit la célèbre chanson, "dehors tu vas avoir si froid". Car même si le soleil sera plus radieux, les températures seront plus basses que les normales de saison. Les rafales de vent n'y arrangeant rien. Alors Matante, il va falloir s'armer de votre bonnet, de votre palto et de votre écharpe si vous voulez sortir Miyu.