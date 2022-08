Alors que la sobriété énergétique est sur toutes les lèvres du gouvernement en ces temps de crise, La Réunion n'est pas exemptée des inquiétudes face à la flambée des prix de l'énergie. Si du côté national, on parle surtout de l'hiver rude que vont devoir affronter les Français hexagonaux, dans l'île, c'est plutôt l'été austral qui fait trembler les portefeuilles. En été, la climatisation tourne à plein régime, faisant exploser la consommation électrique. Et face à la chaleur, exiger la fermeture des portes des magasins climatisés n'aidera pas à faire baisser les factures.

Sans surprise, la consommation électrique durant l’été austral est plus importante que lors de l’hiver austral, "à un niveau mesuré de 630 mégawatt-heure, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 20.000 foyers réunionnais" explique EDF.

Les pics de consommation électrique durant l’été austral se situent entre 10h et 14h, moment le plus chaud de la journée, alors que ces pics se situent entre 17h et 19h durant l’hiver austral. La climatisation est un des facteurs qui expliquent ces deux phénomènes" souligne EDF.

Si la chaleur ne risque pas de diminuer pour les étés à venir, la solution réside donc dans une alternative à la climatisation, moins gourmande en énergie. "La baisse de consommation passe par deux piliers : l’isolation des logements et la modernisation de climatisation" estime EDF. A défaut de la climatisation, l’installation d’un brasseur d’air ferait "baisser la température de 4 à 5 degrés, associé à une bonne isolation" assure l’entreprise.

"En isolant correctement un logement, la température intérieure est mieux conservée, et permet donc de gâcher de l’énergie quand on allume la climatisation ou même le chauffage" explique EDF. Car si la climatisation est légion sur le littoral, du côté des hauts, le chauffage est plus plébiscité lors de l’hiver austral. "En modernisation son équipement, on passe aussi à un équipement qui consomme moins, et qui permet donc de faire des économies" ajoute-t-elle.

Des dispositifs ont été mis à disposition de la population depuis 2019 pour bénéficier d’aides pour isoler son logement, via la commission de régulation de l’énergie. "Ce sont 27 millions d’euros qui ont été investis en 2021, pour 30.000 bénéficiaires. D’ici 2023 ce sont 263 GWh qui auront été évités" assure l’entreprise d’énergie. En moyenne, les foyers voient leur facture de 20%. "Cela reste une moyenne, certains logements qui nécessitaient beaucoup de travaux ont vu leur consommation baisser plus drastiquement des foyers qui avaient déjà une isolation acceptable" estime-t-elle.

Les foyers ont été les principaux bénéficiaires de ce dispositif. "Sur les 53,5 GWh économisés en matière de climatisation, 45 d’entre eux se trouvaient dans le résidentiel".

Côté entreprises, peu de chiffres disponibles. Pour l’heure, le gouvernement tente d’encourager la sobriété, et réfléchit à de nouvelles actions telles que l’interdiction de match de sport dans les stades la nuit. La Première ministre a de son côté "demandé aux ministres et aux administrations d’être exemplaires". Rien de bien concret donc, sur le long terme.

En attendant, des aides ont été décidées, notamment le chèque Energie créé en 2021. Il ne concerne cependant qu’une petite part de la population, et a été créé avant l’explosion des prix en lien avec la guerre en Ukraine et les sanctions contre le gaz russe.

- L'écologie au second plan -



Au-delà des prix, la question de l’écologie à l’heure du dérèglement climatique est primordiale. La question des énergies renouvelables se pose, au national comme à La Réunion. La part des énergies renouvelables reste cependant stable depuis plusieurs années, atteignant 31,3% en 2020.

Depuis 2000, la consommation d’énergies fossiles a fortement augmenté, de l’ordre de 60%, selon l’Observatoire Énergie Réunion, alors que le projet de révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2019-2028 à La Réunion vise à revenir au niveau du début des années 2000.



La Réunion a par ailleurs produit davantage d'hydroélectricité en 2020 grâce à une meilleure pluviométrie qu'en 2019, toujours selon l’OER, mais la mauvaise récolte de canne à sucre a entraîné une baisse de la production d'électricité par combustion de la bagasse.



Une situation qui pourrait se répéter cette année, alors que la pluie a fait son grand retour pendant la saison cyclonique, et que la campagne sucrière a pris largement du retard en raison des désaccords entre planteurs et industriels.

Energies fossiles majoritaires, déplacements en tout-voiture, importation en masse…Côté écologie, il y a bien plus que la climatisation dont il va falloir revoir le fonctionnement.

as/www.ipreunion.com / [email protected]