Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 57 minutes

Le tribunal administratif a annulé ce mercredi 10 août 2022 le rejet d'entrer sur le territoire concernant cinq des six pêcheurs sri-lankais arrivés à La Réunion le 31 juillet dernier. Les cinq hommes sont donc autorisés à entrer sur le territoire français, et pourront déposer une demande d'asile. Le 4 août, seul l'un des six pêcheurs avait été autorisé à entrer en France. Il s'est depuis rendu en préfecture et s'est enregistré en tant que demandeur d'asile (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

