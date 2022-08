Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Matante Rosina a intérêt à bien se couvrir ce mercredi. Car comme le dit la célèbre chanson, "dehors tu vas avoir si froid". Car même si le soleil sera plus radieux, les températures seront plus basses que les normales de saison. Les rafales de vent n'y arrangeant rien. Alors Matante, il va falloir s'armer de votre bonnet, de votre palto et de votre écharpe si vous voulez sortir Miyu.

Matante Rosina a intérêt à bien se couvrir ce mercredi. Car comme le dit la célèbre chanson, "dehors tu vas avoir si froid". Car même si le soleil sera plus radieux, les températures seront plus basses que les normales de saison. Les rafales de vent n'y arrangeant rien. Alors Matante, il va falloir s'armer de votre bonnet, de votre palto et de votre écharpe si vous voulez sortir Miyu.