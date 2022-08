BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 11 août 2022 :



- Oyez oyez futurs matelots, "La mer est à vous"

- Les combats de coq dans le viseur des défenseurs de la cause animale

- Entendu à New York pour fraude fiscale présumée, Trump a gardé le silence

- Saint-Benoît accueille le challenge des Coqs d'Or au gymnase des Marsouins

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps particulièrement maussade ce jeudi

Oyez oyez futurs matelots, "La mer est à vous"

La base nautique des Mascareignes du Port lance le parcours professionnel " La mer est à vous ". En collaboration notamment avec la fédération française de voile ou encore l'AFPA, neuf personnes sans emplois, ayant 18 ans et plus, peuvent y participer. Cela se déroule d'octobre 2022 à mars 2023. Ce projet permet ainsi de découvrir le métier de la mer pendant six mois. Objectif : permettre l'insertion professionnelle dans le milieu maritime.

Les combats de coq dans le viseur des défenseurs de la cause animale

Depuis quelques jours, une pétition appelant à l'interdiction totale des combats de coq fait parler d'elle, dans le nord de la France, mais aussi dans les Outre-mer. Alors que la pratique est interdite en France, plusieurs territoires, dont La Réunion, bénéficient d'une exception en raison de son caractère traditionnel. Gabrielle Paillot, militante pour les droits des animaux, a donc décidé de s'adresse au préfet pour demander la fin des gallodromes.

Entendu à New York pour fraude fiscale présumée, Trump a gardé le silence

Donald Trump a gardé le silence mercredi durant six heures d'audition sous serment avec la procureure générale de New York qui le soupçonne de fraudes financières au sein de son groupe Trump Organization, en pleine tempête politique après une perquisition spectaculaire du FBI chez lui en Floride.

Saint-Benoît accueille le challenge des Coqs d'Or au gymnase des Marsouins

Samedi 13 août 2022, l'école sportive culturelle Diamanga organise en partenariat avec la ville de Saint-Benoît la dixième édition du challenge des Coqs d'Or au gymnase des Marsouins, de 14h à 21h. Au programme : animations musicales, démonstrations de danse et challenge de moringue. L'entrée est gratuite pour tous les visiteurs.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps particulièrement maussade ce jeudi

Pour ce jeudi, Matante Rosina prévoit beaucoup de nuages sur l'ensemble de l'île. Un temps gris, accompagné de fortes rafales de vent. Matante voit également que la mer très agitée aujourd'hui. Des nuages, du vent, des vagues et du froid... Pas de quoi avoir envie de sortir de sa kaz.