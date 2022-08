La base nautique des Mascareignes du Port lance le parcours professionnel " La mer est à vous ". En collaboration notamment avec la fédération française de voile ou encore l'AFPA, neuf personnes sans emplois, ayant 18 ans et plus, peuvent y participer. La formation se déroulera d'octobre 2022 à mars 2023. Ce projet permet ainsi de découvrir les métiers de la mer pendant six mois. Objectif : permettre l'insertion professionnelle dans le milieu maritime. (Photos : ef/www.ipreunion.com)

"La mer est à vous" répond à l’appel à projet "100% inclusion" lancé par le gouvernement. Ce programme du plan d’investissement dans les compétences (PIC) est destiné aux résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville du Port.

Le dispositif est un parcours professionnel qui permet à neuf personnes, demandeurs d’emploi, adultes/jeunes de 18 ans et plus de pouvoir appréhender les métiers en lien avec la mer, comme par exemple chef de quart, pêcheur, mécanicien naval, moniteur de voile, etc. Ce programme dure six mois et les personnes peuvent être rémunérées si elles ne bénéficient pas du RSA ou qu’elles ne touchent pas d’allocation chômage de la part de Pôle Emploi.

Laurent Counil et Samuel Marimoutou, instructeurs à la base nautique, sont les coachs en insertion des futurs apprenants. A la clé de ce parcours : des certifications, de l’expérience et qui sait un futur emploi. Laurent Counil nous en dit un peu plus sur ce parcours, regardez :

- Un parcours sur six mois -

"Les filières maritimes ont du mal à recruter ; il y a un fossé entre les personnes qui ne travaillent pas et les recruteurs. C’est pourquoi on crée aussi ce lien de réseau", précise Laurent Counil. L’objectif pour ces accompagnants est aussi de pouvoir "leur montrer le plus possible toutes les filières qui se font et qui peuvent être créées" ajoute l'instructeur.

Car oui, c’est un secteur qui recrute et où il y a bon nombre d’offres. Selon Pôle Emploi, en 2020, le secteur maritime et fluvial, au niveau national, employait près de 446.500 salariés, secteur du tourisme compris. En 2021, ce sont plus de 303.000 offres d’emploi ont été diffusées pour les métiers de la mer, soit 46,6% de plus en un an. "Ce parcours se veut donc diversifié et attractif pour les futurs candidats" soulignent les insctructeurs.

"L’idée est de ramener les Portois, et plus largement la population réunionnaise sur la mer. La mer va les aider à promouvoir une autre image que celle du requin. On voit plus de dauphins et de baleines à l’eau. La mèr lé bien, la mèr lé bèl. Cela peut générer une bonne économie aussi pour l’île" détaille Samuel Marimoutou.

A l’issue de ce parcours professionnel de six mois, les coachs feront par la suite un bilan avec les personnes sélectionnées afin de savoir s’ils veulent continuer, ou non, dans cette voie et se lancer dans une formation.

Pour rappel, ce parcours et ouvert aux 18 ans et plus, à toutes les personnes habitant à La Réunion, en particuliers cellles ayant des difficultés à trouver un emploi. Les candidatures sont par ailleurs prioritaires pour les Portois, fait savoir Laurent Counil. Des journées portes-ouvertes sont organisées le 26 août 2022 et le 6 septembre 2022, pour bénéficier d’explications mais aussi pouvoir s’inscrire.

Ce projet, qui existe aussi en Bretagne, est porté localement par la base nautique des Mascareignes du port en collaboration avec la Fédération française de voile et l'AFPA (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes). Il bénéficie d’un financement à hauteur de 40.000 euros de la part du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion.

Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner au 0262.551835 ou au 0693.85.65.03.

