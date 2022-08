Publié il y a 53 secondes / Actualisé il y a 53 secondes

Dans un courrier adressé à Stéphane Fouassin, président du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de secours (Sdis) de la Réunion, les syndicats Avenir Secours 974 et Action Catégorie C 974 demandent une enquête sur les risques psychosociaux au sein de leur métier. Avec 38 383 jours d'arrêt maladie par an, "cet absentéisme massif altère considérablement notre potentiel opérationnel journalier et induit une surcharge de travail sur nos personnels de garde en sous-effectif chronique". Un autre courrier a été adressé à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, sur les conditions de travail des pompiers à La Réunion et à Mayotte (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

