Jeudi 11 août 2022, la Maison d'accueil spécialisée (MAS) de Franche-Terre était des plus animées. Une opération de sensibilisation aux dangers domestiques y a été menée par un groupe de pompiers, à l'intention des résidents en situation de handicap. Cet établissement d'hébergement et d'accueil, sis à Sainte-Suzanne et géré par l'Association Saint-François d'Assise (ASFA). Nous publions ci-dessous le communiqué de la Maison d'accueil spécialisée.

Il vaut mieux prévenir que guérir, nous dit le dicton. Et c’est dans cette optique que la MAS de Franche-Terre a mis en place cette action de sensibilisation, qui était suivie d’un déjeuner entre pompiers et résidents.

" C’était une journée très riche où nos résidents ont appris les gestes de premiers secours ainsi que les gestes à adopter pour prévenir les dangers domestiques, tels que les risques d’incendie et d’accident. Aujourd’hui, les établissements médico-sociaux doivent favoriser l’autonomie des personnes en situation de handicap et, à la MAS, nous avons aussi pour mission de contribuer à transformer les regards sur le handicap ", soutient Monique Maillot, aide médico-psychologique à la MAS.

Cette opération de sensibilisation a été possible grâce à la collaboration des sapeurs-pompiers sous l’impulsion de Janick Iefa, pompier adjudant-chef et référent départemental Téléthon. Elle précède, en effet, la prochaine édition du Téléthon qui aura lieu en fin d’année : les pompiers présents à la MAS sont ceux qui accompagneront les résidents lors du tour de l’île.

L’ASFA salue cette collaboration et encourage ces initiatives qui participent au changement des regards sur le handicap.

- À propos de la MAS -

La MAS Franche Terre, ouverte le 28 septembre 2009, est un établissement d’accueil pour les personnes adultes porteuses de polyhandicap et handicap moteur, qui n’ont pas la capacité d’effectuer seules les actes de la vie courante.

Toute une équipe pluridisciplinaire s’assure quotidiennement du bien-être et du confort d’une cinquantaine de résidents. Elle offre trois types d’accueil : permanent, de jour et temporaire. Sa mission : apporter un cadre de vie sécurisant et bienveillant, qui permette le maintien et le développement des compétences des résidents !

- À propos de l’ASFA -

L’Association Saint-François d’Assise (ASFA) est une association Loi 1901, créée le 6 juin 1918 à Saint-Denis de La Réunion. Elle a pour but la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées en difficultés et/ou dépendantes, des enfants et adolescents atteints de pathologies chroniques et des enfants, adolescents et adultes handicapés.

Elle compte une douzaine d’établissements et services répartis en quatre pôles de compétence : un pôle sanitaire, un pôle médico-social personnes âgées, un pôle médico-social handicap et un pôle formation.