Les conditions météorologiques des derniers jours induisent à des incendies dans plusieurs pays. Il n'y a pas que dans l'Hexagone que des images incroyables depuis les airs peuvent se voir.

En Californie du Sud, la ville de Gorman est marquée par d'importants incendies. Une tornade de feu a été enregistrée dans une vidéo. A l'origine de ce phénomène, c'est un petit feu de forêt qui brûle dans des broussailles sèches. Ces dernières ont fait tourbillonner la fumée et les flammes.

Le tourbillon s’est déplacé à vive allure et l’incendie, d’origine inconnue, s’est étendu sur près de 60 hectares. Ce phénomène de "vortex" se produit lorsque l’air chaud rencontre des vents turbulents.

Plus de 200 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser cet incendie. Les images montrent des hélicoptères arrosant les flammes et les réduire au maximum. Celles-ci se sont propagées sur un terrain vague dans les montagnes et n’ont menacé aucun bâtiment. Une partie de la route qui se situe proche de la zone a néanmoins dû être fermée.

Les équipes d’interventions sont restées sur place la nuit entière pour éteindre tout foyer d’incendie et éviter une nouvelle propagation des flammes.