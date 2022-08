Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Vendredi 12 août 2022, en matinée, la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement (SREPEN)et le Parc national de La Réunion ont organisé ensemble un chantier participatif autour d'une cause commune : la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales (aussi appelées plantes invasives). L'objectif : faire découvrir aux habitants du Brûlé et de Saint-François la problématique de ces espèces qui constituent la première menace à l'encontre de la biodiversité de l'île. Nous publions ci-dessous le communiqué du Parc national. (Photo : Parc national)

Vendredi 12 août 2022, en matinée, la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement (SREPEN)et le Parc national de La Réunion ont organisé ensemble un chantier participatif autour d'une cause commune : la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales (aussi appelées plantes invasives). L'objectif : faire découvrir aux habitants du Brûlé et de Saint-François la problématique de ces espèces qui constituent la première menace à l'encontre de la biodiversité de l'île. Nous publions ci-dessous le communiqué du Parc national. (Photo : Parc national)