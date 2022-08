Un pilote d'avion a été contraint de poser son appareil au beau milieu d'une autoroute en Californie (Etats-Unis), mardi 9 août 2022. Après avoir percuté un camion, l'avion s'est enflammé. L'accident n'a fait aucun blessé. (Photo d'illustration : AFP)

La vidéo de l'incident a déjà été visionnée des centaines de milliers de fois. Elle a été tournée par le passager d'un véhicule qui filmait son trajet sur l'autoroute 91 reliant Los Angeles à la ville de Riverdale. Celle-ci a été reprise par KTLA 5, une chaîne d'information locale.





Comme il est possible de le voir sur les images, l'appareil est venu s’écraser au milieu des voies, percutant un camion. Trois personnes se trouvaient à l’intérieur selon nos confrères du New York Post. L’appareil a ensuite fini sa course sur le bas-côté de l’autoroute, avant de s’enflammer.

"Le pilote affirme avoir connu une possible panne de moteur lors de sa descente finale sur l’aéroport municipal de Corona. Ils ont été contraints de s’engager sur les voies de circulation lors d’un atterrissage forcé, un atterrissage d’urgence", a expliqué le capitaine de la patrouille autoroutière de Californie, Levi Miller, lors d'une conférence de presse. "Par chance, le trafic était léger et le pilote semble avoir fait une bonne manœuvre d'atterrissage qui a évité ce qui aurait pu être une tragédie", a-t-il ajouté.

Aucun blessé

Les services de secours de Corona qui sont intervenus sur l'accident ont publié une autre vidéo dans laquelle on voit l'avion détruit par les flammes et émettant d'énormes panaches de fumée. Par chance, le pilote et son passager avaient réussi à s'échapper du cockpit à temps.

Une partie des voies de l'autoroute a été coupée de nombreuses heures causant d'importants bouchons le temps pour les forces de l'ordre de récolter des preuves pour leur enquête, et pour les services de secours d'évacuer les débris.