Ce vendredi, les grévistes de la Soliha sont de nouveau devant le tribunal de Saint-Denis. Tous veulent que la lumière soit faite suite aux derniers rapports du commissaire au compte de 2019 et 2020, publiés le 5 août dernier. Le conflit qui oppose donc la Soliha aux grévistes n'est pas près de se terminer.

Alors que la médiation a repris et que le directeur aurait annoncé son départ par rupture conventionnelle, de nouveaux éléments sont apparus, suite à une plainte anonyme déposée en avril 2022. Une plainte, qui, selon les dires de Clara Derfla, représentante de l’Union Régionale 974, met en lumière une subvention non utilisée de 1,8 million d’euro du Département, qui aurait été utilisée à d’autres fins. Les grévistes s’interrogent donc sur cette somme et alertent sur le manque de transparence au sein de l’association, comme le relayaient nos confrères de Clicanoo.

Clara Derfla, nous explique que, "dans cette plainte anonyme était évoquée une somme de 1,8 million d’euros". Une somme allouée par le Département mais qui, "au lieu de servir aux familles, aurait servi à remettre à flot les comptes de l’association".

- Les grévistes y voient plus clair -

Alors qu’au départ les syndicats n’avaient pas accès au bilan, ces derniers "n’étant pas publié" selon Clara Derfla, ils ont pu, la semaine dernière enfin, découvrir le rapport du commissaire aux comptes. Un rapport qui a soulevé quelques questions dans l’assemblée.

"On regarde les comptes 2019-2020 et on voit qu’il est inscrit qu’"aucun accord définitif n’a été formalisé à ce jour entre les parties, tant sur le montant que sur les modalités de paiement. Par conséquent, l’association a décidé de reprendre la dette en profit exceptionnel à hauteur de 1,8 million d’euros et de doter une provision pour risque pour un montant de 865.000 euros", annonce Clara Derfla. qu’"aucun accord définitif n’a été formalisé à ce jour entre les parties, tant sur le montant que sur les modalités de paiement. Par conséquent, l’association a décidé de reprendre la dette en profit exceptionnel à hauteur de 1,8 million d’euros et de doter une provision pour risque pour un montant de 865.000 euros".

"Il est écrit également que " par conséquent l’association décide de reprendre la dette exceptionnelle à hauteur de 1 million ", ajoute-t-elle. De l’argent qui, pour la représentante de l’UR 974, "était censé être destiné aux familles".

Contactée, Clara Derfla se questionne. "Est-ce qu’il y a eu un accord verbal ? Comment le conseil départemental peut laisser autant d’argent sans contrôler" Ce que demandent les grévistes désormais, c’est que la justice fasse son travail. "Ce que je trouve de pire, c’est que la semaine dernière la présidente a dit ça prend du temps, mais depuis on est toujours dans l’attente", rétorque Clara Derfla.

- 50 familles toujours dans l’attente –

Alors que le conflit perdure, une cinquantaine de familles sont toujours dans l’attente des travaux de réhabilitation que doit faire la Soliha à leur domicile. "Pour nous, on a l’impression que la Soliha n'est pas venue là pour les familles", s’indigne Clara Derfla. "Rien n’a bougé pour nous mais pour eux oui", ajoute-t-elle.

Des dossiers qui sont à l’arrêt depuis près de quatre ans pour certains, comme l’explique une famille, qui a souhaité rester anonyme. "Cela fait quatre ans que j’ai monté le dossier de réhabilitation de notre maison à Saint-Paul. Les travaux devaient commencer l’an dernier et ça n’a pas été fait", nous explique notre interlocutrice."

