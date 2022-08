Vendredi 12 août 2022, à l'occasion de la pré-rentrée des enseignants, la rectrice Chantale Manès-Bonnisseau, a annoncé les nouvelles priorités de cette rentrée scolaire 2022, au collège de La Montagne à Saint-Denis. Au programme : quatre grands axes visant à travailler au bien-être et à l'épanouissement des élèves, à reconnaître et revaloriser des personnels de l'Education nationale mais aussi à lutter contre le décrochage scolaire et les inégalités filles/garçons. (Photo mp/www.ipreunion.com)

Après deux années scolaires marquées par la crise épidémique, la rectrice de l'Académie de La Réunion s'est félicitée de "pouvoir entamer cette rentrée dans un protocole sanitaire de niveau socle". Autrement dit, dans des conditions normales, quasi-similaire avant la période de pandémie. "Si le port du masque n'est plus obligatoire, nous appelons aux respects des gestes barrières, notamment au respect du lavage des mains mais aussi à la responsabilité des parents dès lors que l'enfant présente des symptômes comme toux, fièvre ou nez qui coule", précise Chantal Manès-Bonnisseau.

Au-delà de ce bref rappel des consignes sanitaires, la rectrice a fait le point sur la stratégie de l'académie qui prend effet dès cette rentrée et ce jusqu'en 2025.

"Cette nouvelle rentrée se fait avec l'arrivée d'un nouveau ministre de l'éducation, Pap Ndiaye, et nous sommes ravis de constater que ses priorités viennent conforter les quatre grands axes de notre projet académique", explique la rectrice.

"Première priorité : travailler au bien-être et à l'épanouissement de nos élèves", indique-t-elle. "Pour cela nous mettons en place le dispositif "École promotrice de la santé" dans les établissements du premier et du second degré", fait savoir Chantal Manès Bonnisseau. "L'objectif est de créer une école protectrice de la santé aussi bien psychique, physique que social", ajoute-t-elle. Ecoutez :

Concrètement, des élèves-ambassadeurs-santé volontaires seront formés pour sensibiliser leurs camarades ; des associations sportives interviendront dans les établissements pour améliorer la condition physique et mentale mais aussi la qualité de vie et l'estime de soi. A cela, des débats sur l'école auront lieu de septembre à décembre afin de donner une occasion aux élèves et personnels éducatifs de proposer des projets pouvant être menés à l'échelle des établissements.

En plus de cette "école de la bienveillance", la reconnaissance et la revalorisation des personnels de l'Éducation nationale est aussi au cœur des changements appliqués à cette rentrée. Comme la rectrice l'a rappelé : "La loi finance récemment votée a permis de revaloriser le salaire net des enseignants en début de carrière à un plancher de 2.000 euros mensuel".

Une école de la bienveillance, qui prend soin de ses élèves mais aussi une école qui fait "instruire et progresser chaque élève". "L'égalité des chances est au cœur de notre stratégie académique", souligne Chantale Manès-Bonnisseau. "Dès la rentrée, les élèves de collège bénéficieront du dispositif "Devoir fait" à hauteur de 4h d'accompagnement par semaine pour les sixièmes contre trois heures pour les autres niveaux afin de mettre l'accent dès le début sur les points à améliorer ; nous ferons aussi preuve d'innovation pédagogique puisque nous allons expérimenter des classes de plurilinguismes où créole et langues étrangères seront parlées", détaille la rectrice de l'Académie.

"Dans un territoire bilingue, permettre de parler le créole en milieu scolaire peut amener l'élève à maîtriser voire mieux maîtriser la langue française, d'où cette expérimentation", explique-t-elle. "C'est une première étape de transition devant pallier au décrochage scolaire". Observez :

Par ailleurs, la rectrice l'annonce : "Nous avons obtenu 90 postes d'accompagnant d'enfants en situation de handicaps supplémentaires pour accompagner ces jeunes et leurs familles dans des conditions de scolarité appropriées". ll

Enfin, un accent particulier est accordé à l'orientation et plus précisément à la formation professionnelle, qui doit devenir "une voie de réussite et d'excellence". "Nos jeunes collégiens doivent pouvoir avoir connaissance des différents métiers qui s'offrent à eux", reprend la rectrice. "Les dispositifs déjà existants tels que la semaine des lycées professionnels ainsi que des entretiens personnalisés d'orientation seront maintenus", affirme cette dernière. Elle ajoute qu'"en plus du stage de troisième, dès la cinquième les élèves découvriront des métiers grâce à des interventions de professionnels". L'objectif visé : orienter au mieux les élèves et faire de la filière professionnelle une voie possible pour la poursuite de leurs études.

Parmi le nombre de mesures énoncées ce jour, l'égalité fille/garçon a été abordée. "De nombreuses études ont démontré que les filles avaient moins d'ambition que les garçons mais aussi que le décrochage scolaire concernait davantage la gente masculine", révèle la rectrice. "L'impact des stéréotypes genrés est là et nous avons pour ambition d'y en donnant à ces deux publics les moyens d'avoir un parcours scolaire et de formation qui répondent à leurs besoins éducatifs ainsi qu'à leurs envies", affirme-t-elle.

Une chose est certaine, l'Académie de La Réunion donne le ton pour cette rentrée 2022 et met le cap sur une scolarité bienveillante, engagée et sécurisante devant lutter contre le décrochage scolaire et les inégalités filles-garçons. Sur ces bonnes recommandations, il ne nous reste plus qu'à souhaiter aux 219 660 élèves scolarisés cette année, une bonne rentrée.



mp/www.ipreunion.com / [email protected]