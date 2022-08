Les amateurs d'astronomie devront veiller très tard - ou se lever très tôt - dans la nuit de vendredi 12 à samedi 13 août 2022 pour profiter de la dernière " super lune " de l'année. La "super lune" ne sera cependant des plus visibles, celle-ci étant au plus proche de la Terre à 5h36 heure locale (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Dans le ciel nocturne, la Lune apparaîtra 14% plus grande et 30% plus brillante que d'ordinaire au moment du phénomène de "périgée-syzygie", quand la pleine lune est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre" précise L’Internaute. Pendant ce phénomène, la Lune est située à une distance d’environ 360.000 km de la Terre, contre 384.400 km en moyenne.

- Perséides -

Dans l’hémisphère nord, les habitants pourront aussi profiter d’une pluie d’étoiles filantes, les Perséides . Elles seront visibles à la même heure que la super Lune. "Constituée des débris de la comète 109P/Swift-Tuttle, la pluie d'étoiles filantes des Perséides est la plus célèbre de l'année parce que l'une des plus actives" détaille L’Internaute. La Réunion n’en profitera cependant pas, la constellation de Persée n’étant que peu visible depuis l’hémisphère sud.

"Le phénomène ne sera pas visible à La Réunion, celui-ci ayant lieu en fin de nuit" précise l'Obsrvatoire des Makes. "De plus, avec la pleine Lune, les étoiles ne seront que peu visibles" ajoute-t-il.

"Selon les années, de 70 à 110 étoiles filantes se produisent par heure au moment du maximum. En théorie, cela fait donc plus d’une étoile filante par minute" selon le site spécialisé Stelvision.

Pour rappel, les étoiles filantes sont de petits débris cométaires qui rentrent dans l’atmosphère, ce qui produit de la lumière. Chaque débris de comète se transforme alors en "étoile filante".

www.ipreunion.com / [email protected]