Occupation illégale de la plage, protection du lagon et des coraux…Les griefs des militants sont nombreux. Si une demande d’interdiction de l’événement a été déposé par l’association SOS DPM 974, l’anniversaire du Planch’Alizé se tiendra bien ce samedi. Concerts et animations sont prévus sur ce spot prisé de la plage de la Saline, qui fête ses 40 ans.

Le conflit remonte à plusieurs années déjà. Alors que l’établissement s’étend en partie sur la plage, SOS DPM 974 dénonce une occupation illégale du domaine maritime. Si Planch’Alizé a bénéficié jusqu’en 2018 d’une autorisation temporaire d’occupation, depuis 2019, son statut reste à clarifier.

L’association demande donc le retrait des installations de l’établissement sur la plage. De son côté, Planch’Alizé réfute toute activité illégale concernant son événement. Selon la loi, aucune déclaration n’est nécessaire si la jauge des invités ne dépasse pas 1.000 invités, chose qui n’a donc pas été réalisée par le restaurant. Il revient désormais à l’Etat, donc à la préfecture, de déterminer s’il existe un risque de désordre à l’ordre public.

Planch’Alizé n’est pas le premier établissement dans la tourmente pour sa présence sur la plage. En 2018, la situation avait dégénéré, avec la destruction de nombreuses paillotes sur la plage de l’Hermitage. Les faits reprochés remontent donc au dimanche 8 avril. C'est à l'appel du Kurr (Kolektif Union Rényoné responsab) un rassemblement avait eu lieu sur l'arrière plage de l’Hermitage.

Suite à un jugement du tribunal administitif rendu cette année-là suspendant l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public des paillotes, le Kolektif Union Rényoné responsab et le collectif de défense de DPM ont protesté contre la non application de la décision de la juridiction administrative.

Les manifestants avaient ensuite visité les terrasses des paillotes les unes après les autres en scandant "Rényoné en colère! Paillotes illégales!" La foule a entrepris la destruction des terrasses. Toitures en paille arrachées, panneaux en bois cassés, chaises et tables retournées, la foule a décidé de "faire appliquer la loi" par elle-même.

Au final, le tribunal administratif a rendu le novembre 2018 son jugement dans l'affaire des paillotes de l'Hermitage. Les restaurants Coco Beach (regroupant la Mama et l'Hacienda), la Marmite, le Miveal et Loca Plage devaient "remettre les lieux en l'état originel et démolir les constructions (les paillotes - ndlr) et les installations sur parcelle". La Bobine et le K'Banon ont du détruire une partie de leurs terrasses. Des amendes allant jusqu'à 1500 euros et des astreintes de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ont également été prononcés à l'encontre de ces restaurants de plage.

Le tribunal a compléré ensuite sa décision et ordonne également la descruction de la Bobine et le K'Banon. Il estime que tous les établissements se trouvent bien dans les 50 pas géométriques et donc dans le domaine public maritime. Le collectif pour la défense du domaine public a l'origine des actions en justice, a donc obtenu gain de cause.

Les dernières paillotes encore ouvertes sur la plage de l'Hermitage sont détruites le mardi 18 décembre 2018. Sur instruction de l'Etat, les engins de travaux publics sont intervenus tôt ce matin la.

