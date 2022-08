Le bas de rue Maréchal Leclerc à Saitnt-Denis est en fête depuis le vendredi 5 août 2022. Après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire, la braderie de l'Océan est de retour. Près de 90 commerçants et forains s'yy sont donnés rendez-vous. Le public est venu faire des emplettes avant la rentrée. A la veille de la fin de la braderie, les avis sont partagés sur son succès a(Photo : rb/www.ipreunion.com)

Pour cette 22ème édition, la braderie s’étend du bas de la rue Maréchal Leclerc au rond-point Saint-Jacques. Lors des précédentes éditions, la braderie allait jusqu'au croisement de la rue Maréchal Leclerc - rue Voltaire.

"Avec le covid-19, certains forains et commerçants ont cessé leurs activités. Ce qui explique qu’il y est a moins d'exposants cette année" explique Fatema Toorawa, référente à l'association l'Union des commerçants dionysiens (UCD) du bas de la rue Maréchal Leclerc et responsable d'un magasin de prêt-à-porter. Regardez

Fatema Toorawa estime que le bilan est "plutôt positif". Chez les forains interrogés, les avis sont plus mitigés. "C’est la première fois que l’on participe à cette braderie et on s’attendait à mieux. Lors de ce genre d’évènement, on peut atteindre 400 euros de chiffre d’affaires par jour. Là on est plutôt aux alentours de 100 euros", noteg Pascaline, vendeuse de gaufres et de crêpes. Jerry, son collègue, a une explication. "Avec la baisse du pouvoir d'achat les gens réfléchissent plus avant d’acheter. Avant ils ne regardaient pas à la dépense. Maintenant, il demandent parfois à diviser une gaufre en plusieurs morceaux pour la partager entre eux."

Evelyne est plus satisfaite. Elle propose des produits fabriqués à base de vétiver, d'osier, ou encore avec des feuilles de bananier. "Si on est présent dans cette braderie c'est pour montrer au public qu'il existe des produits naturels pour embellir sa maison. C'est notre première fois ici et on arrive à se faire une nouvelle clientèle" dit-elle.

Placé à côté du rond-point Saint-Jacques, le stand de Marie-Paule vendeuse de bonbons coco et de fondants traditionnels ne désemplit pas. "Depuis la pandémie, les gens sont à la recherche de ce genre de produit. Néna demoun" se réjouit-elle.

Des Portoises regrettent "le manque des commerçants" pour cette édition. "On trouve aussi que les prix ont augmenté de 4-5 euros. Voire 10 euros pour certains produits. On nous dit que c'est à cause de la guerre en Ukraine. On ne voit pas trop le rapport."

- Un retour apprécié par les plus jeunes (et les moins jeunes) -

La braderie fait également des heureux du côtés des marmailles (et des grands enfants). Une zone exclusivement dédiée aux jeux a été installée ; elle se situe à l'arrière de l'arrêt de bus Citalis, "St-Jacques", sur le parking de l'ancien magasin "Ghanty".

Pour Pascal Rangama, industriel forain installé avec son tobbogan géant, "la braderie se passe à merveille. Le beau temps est au rendez-vous. Après on sort d’une période compliquée, il faut les gens reprennent des habitudes festives. Il y a eu beaucoup de personnes pour le premier week-end de la braderie et je pense ça va être la même chose pour le dernier. Ca va être un vif succès !"

La braderie de l'Océan se termine ce dimanche 14 août 2022.

