Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 44 minutes

Cette semaine, Band Cochon enregistre de nouveau dépôts sauvages, des tôles rouillées, une carcasse de voiture, non respect du calendrier des encombrants, des restes de chantiers.. Ce sont toujours les mêmes constats. Déchets plastique recyclables et déchets ménagers au bord de la route. Seules six communes ont été parcourues sur les 24 de l'île. (Photos : Band Cochon)

