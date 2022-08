Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours à venir. Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Chantiers en cours

RN1 St Pierre - Travaux de réfection en enrobés

Sur la RN1 à Saint Pierre, pour permettre des travaux de réfection de chaussée suite au passage de câbles, la circulation sera interdite de 20h à 5h entre Pierrefonds et l’échangeur ZI3 dans le sens Nord/Sud la nuit du vendredi 12 août. Une déviation sera mise en place par la voirie communale.

RN1A - St Paul - Travaux de création et sécurisation de bandes cyclables

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye reste fermé mais uniquement dans le sens Nord/Sud et ce jusqu’à juillet 2023.

La circulation est donc possible dans le sens Sud/Nord avec une interdiction pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, sauf bus et vitesse limitée à 30 km/h dans la zone.

Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.

RN2 - St André/Ste Suzanne - Travaux de création de bretelle

Sur la RN2 de St André Petit Bazar à Ste Suzanne Commune Bègue sens E/N, travaux création station-service du jusqu’au 30/09. Circulation règlementée comme suit :

- Vitesse limitée 70 km/h

- PL interdiction de dépasser

- Circulation sur voies réduites avec BAU neutralisée.

RN2 - St Benoit - Travaux d'élargissement de chaussée pour création d’une voie vélo

Sur la RN2 à St Benoit secteur Sainte Marguerite, suite des travaux d'élargissement de chaussée pour création d'une voie vélo et travaux d'aménagement de la traversée de St François jusqu'au vendredi 19 août. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Joseph - Travaux d'extension de réseau d'assainissement

Sur la RN2 à St Joseph Rue Raphael Babet (portion comprise entre Allée des Grègues et Rue Léon Dehaulmes, travaux d'extension de réseau d'assainissement du lundi 25 avril au vendredi 30 novembre. Alternat de 7h30 à 16h30.

RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle

Sur la RN2 à St Joseph Vincendo, travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle jusqu'à fin août de 8h30 à 16h30 avec alternat.

RN2002 - Bras Panon - Travaux de réfection de l’étanchéité et des enrobés

Sur la RN2002 à Bras Panon, pour permettre des travaux de réfection d’étanchéité, la circulation sera interdite dans les deux sens sur l’ouvrage d'art de Paniandy de 20h à 5h les nuits du mardi 16 au vendredi 19 août inclus. Une déviation sera mise en place par la RN2.

RN3 - St Benoit - Travaux d'élargissement de chaussée

Sur la RN3 à St Benoit, Chemin Ceinture, suite des travaux d'élargissement de chaussée jusqu'au vendredi 19 août. Alternat de 8h à 15h30.

RN3 - St Benoît - Travaux de création d'un réseau d'eau potable

Sur la RN3 à St Benoît secteur Bras Fusil, travaux de création d'un réseau d'eau potable jusqu’au lundi 31 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux de requalification de la route

Sur la RN3 à St Benoit, travaux de requalification de la route pour la traversée de la Confiance. Circulation alternée de 8h30 à 15h30 jusqu'au mois de septembre.

RD41 - St Denis/Route de la Montagne - Travaux de sécurisation de falaise

Sur la RD41 à St Denis/Route de la Montagne dans les rampes côté St Denis, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'au vendredi 23 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 16h avec micro coupures n'excédant pas 15min.

RD48 - St André/Route de Salazie - Travaux de sécurisation de falaise

Sur la RD48 Route de Salazie entre La Passerelle et L’Evêque, pour permettre des travaux de purges de la falaise, la route sera fermée jusqu’au jeudi 18 août, hors week-ends, selon les horaires suivants:

- de 8h à 9h ;

- de 9h30 à 10h30 ;

- de 11h à 12h ;

- de 13h à 14h ;

- de 14h30 à 15h30.

Chantiers à venir

RN1 - St Paul - Travaux de terrassement en TPC chantier CHOR

Sur la RN1 à St Paul entre la Ravine la Plaine et Cambaie, travaux de terrassement en TPC les nuits du mardi 16 au jeudi 18 août inclus. Voie de gauche neutralisée au droit du chantier sens Sud/Nord de 20h à 5h.

RN1 - Etang Salé/St Louis - Travaux d'élagage au lamier

Sur la RN1 entre l'échangeur Les Sables à L'Etang Salé et celui du Gol à St Louis, travaux d'élagage au lamier les nuits du mardi 16 au jeudi 18 août inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h.

RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de signalisation en TPC

Sur la RN1 entre l'échangeur RD17 à L'Etang Salé et Ravine Blanche à St Pierre, travaux de signalisation en terre-plein central la nuit du mardi 16 août. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Sud puis en sens inverse.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN2 à Ste Suzanne échangeur Nord, travaux de fauchage en terre-plein central la nuit du mercredi 17 août. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans le sens Est/Nord.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux d'enrobés

Sur la RN2 à Ste Suzanne échangeur Bel Air, travaux d'enrobés les nuits des mardi 16 et mercredi 17 août. Bretelle de sortie de Bel Air fermée sens Est/Nord de 20h à 5h. Déviation par la RN2 échangeur de Franche Terre puis demi-tour échangeur Ravine des Chèvres vers Ste Suzanne.

RN2 - Ste Marie - Travaux d'enrobés

Sur la RN2 à Ste Marie Gillot, travaux d'enrobés la nuit du jeudi 18 août. Bretelle de sortie Gillot fermée sens Est/Nord de 20h à 5h. Déviation par l'échangeur Stade de l'Est puis demi-tour jusqu'à l'échangeur de Gillot.

RN3 - St Pierre/Le Tampon - Travaux de fauchage manuel en accotement

Sur la RN3 entre Ravine Blanche à St Pierre et Les Azalées au Tampon, travaux de fauchage manuel en accotement du mardi 16 au vendredi 19 août. BAU neutralisée de 7h à 15h.

Evénements (hors chantiers)

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 14 août et le lundi 15 août de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

RD241 - Cilaos/Route de Bras Sec – Manifestation sportive

Sur la RD241 à Cilaos/Route de Bras Sec, manifestation sportive "6ème Manche Championnat Régional de XC VTT" le lundi 15 août. Circulation alternée de 8h à 12h.