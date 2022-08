Alors qu'il devait venir à La Réunion fin août pour la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation a décalé sa venue dans le département à début septembre pour des problèmes d'agenda. Une visite organisée alors que nos marmailles auront fait leur rentrée le mardi. 16 août 2022. Mais avant de faire escale sur notre île, Pap Ndiaye devrait passer par Mayotte.

Cette envie de venir dans les Outre-mer, le ministre de l’Éducation l’avait déjà évoqué au cours d’une discussion avec le sénateur Michel Dennemont. " Pendant notre échange il m’a fait part de son désir de venir dans les Académies d’Outre-Mer très rapidement ", avait alors écrit le sénateur. Finalement, sa venue est décalée.

- Les grands enjeux de l’Académie de La Réunion –

Lors de sa visite, le ministre devra se pencher que les grandes problématiques qui touchent notre académie, notamment l’illettrisme et le décrochage scolaire. "L'égalité des chances est au cœur de notre stratégie académique", soulignait Chantale Manès-Bonnisseau hier lors de la rentrée des professeurs.

En plus de cette "école de la bienveillance", la reconnaissance et la revalorisation des personnels de l'Éducation nationale est aussi au cœur des changements appliqués à cette rentrée. Comme la rectrice l'a rappelé : "La loi finance récemment votée a permis de revaloriser le salaire net des enseignants en début de carrière à un plancher de 2.000 euros mensuel".

Enfin, un accent particulier est accordé à l'orientation et plus précisément à la formation professionnelle, qui doit devenir "une voie de réussite et d'excellence". "Nos jeunes collégiens doivent pouvoir avoir connaissance des différents métiers qui s'offrent à eux", reprend la rectrice. "Les dispositifs déjà existants tels que la semaine des lycées professionnels ainsi que des entretiens personnalisés d'orientation seront maintenus", affirme cette dernière. Elle ajoute qu'"en plus du stage de troisième, dès la cinquième les élèves découvriront des métiers grâce à des interventions de professionnels". L'objectif visé : orienter au mieux les élèves et faire de la filière professionnelle une voie possible pour la poursuite de leurs études.

- 219.660 élèves reprendront le chemin de l'école mardi -

L'heure de la rentrée scolaire a presque sonné pour les 219.660 écoliers, collégiens et lycéens de La Réunion. C'est ce mardi 16 août 2022 qu'ils reprendront le chemin des classes des 654 établissements de l'île, après les vacances de l'hiver austral.

