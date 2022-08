L'heure de la rentrée a sonné pour Antenne Réunion. Actualités, divertissements, productions locales... Cette année, la chaîne propose un programme très varié, qui s'accorde avec leur nouveau slogan "Antenne Réunion, tout ce qui nous rassemble". (Photos : Antenne Réunion)

Démarrons avec les rendez-vous actualité de la chaîne. Les journaux phares restent présentés par Laura Château pour le 12h30, Antoine Hassler pour la 19h00 et Maéva Pausé pour les journaux du Week-end. "Nos journaux restent dans la continuité de la ligne éditoriale, très proche des Réunionnais", explique Laura Château. Toutefois, quelques nouveautés font leur apparition.

Désormais, après chaque journal du 12h30, les téléspectateurs pourront retrouver le 12h30 et Vous. Un rendez-vous quotidien de 5 minutes sur différentes thématiques. Santé, nature, parentalité, cuisine et sport. "On recevra chaque jour des spécialistes pour évoquer ces thèmes, sensibiliser et conseiller les gens", explique Laura Château. Le public de la chaîne pourra poser des questions en amont via LINFO.re ou par SMS au 3030. "L’objectif est de mettre en valeur nos spécificités, nos talents", ajoute-t-elle.

Pour l’édition du soir, une nouveauté, le rendez-vous Dann Rézo le lundi soir en extension du JT. "C’est l’actu vue par les réseaux sociaux", explique Karen Brun, rédactrice en chef. Un rendez-vous présenté chaque lundi par un journaliste.

Les rendez-vous du soir restent quant à eux les mêmes avec l’Instant Pop le mardi, Dann Soubik le mercredi avec Thierry Jams et Fonker le jeudi soir.

Concernant le week-end, Maéva Pausé vous accueillera pour son rendez-vous À table aux côtés d’invités, de personnalités. Mais cette année, la présentatrice mettra la main à la pâte. "Je vais faire découvrir nos recettes, échanger avec les gens. L’occasion aussi pour eux de faire des petites confidences", dit-elle. Le premier invité sera le chanteur Thierry Gauliris.

Autre rendez-vous du samedi soir, le rendez-vous "Évasion". "Nous vous ferons découvrir les trésors de La Réunion", explique Maéva Pausé.

Nouveau rendez-vous mensuel pour la rédaction, un programme appelé "52 minutes actu" incarné par Maëlys Errisy. "On va parler des sujets de préoccupationdes Réunionnais et décrypter ces actualités", explique Karen Brun. "L'objectif étant d'analyser des informations sur un temps long pour pouvoir en donner une parfaite intervention, avec des experts, des reportages et des chroniques", ajoute la rédactice en chef.

- Une année riche en sport –

Cette année, l’actualité s’annonce également riche en sport avec le Tour cycliste Antenne Réunion et la Coupe du Monde de Football.

L’année va démarrer avec le Tour cycliste le 17 septembre présenté par Julien Andy et le journal du Tour. Suivra ensuite la Coupe du Monde de foot. Pour l’occasion, la chaîne diffusera 14 matchs. Autre rendez-vous, "La Réunion Foot" présentée par Thierry Jams et Ophélie Maraval. "Pour cela nous irons avec des associations sportives, des stars du foot local", explique Karen Brun.

"Il y a beaucoup de projets auxquels adhèrent les équipes de la rédaction", conclut la rédactrice en chef.

- Miss Réunion, Master Quine… les rendez-vous divertissement –

Côté divertissement, Antenne propose de la cuisine, du jeu, des fictions, "tout pour rassembler jeunes et moins jeunes autour de mêmes programmes", souligne Christophe Bégert.

Évènement phare qu’apprécient les Réunionnais, Miss Réunion qui sera diffusé en direct le 27 août prochain. Une émission co-présentée par Marie Payet, Miss Réunion 2011.

Cette année également, on retrouve le rendez-vous matinal musique avec la Playlist Exo FM présentée par Florence Sellier. En octobre, c’est également le grand retour des Florilèges, où l’animateur Christophe Bégert sera en direct pendant 15 jours.

Nouveauté cette année, le rendez-vous cuisine présenté par Aurélie Béton, "Tous en cuisine à la kaz". Une quotidienne qui sera diffusée après le journal du 19 heures. "C’est une nouvelle formule réservée aux amateurs qui, chaque semaine, s’affronteront sur un thème particulier et se noteront entre eux", explique la présentatrice. L’animatrice gardera toujours le contrôle de Boutik Antenne, sauf que cette fois-ci, elle teste pour vous les appareils.

Les Réunionnais pourront également retrouver les programmes nationaux comme Téléfoot, Turbo, Mask Singer, The Voice et bien d’autres. Et surtout…, les Réunionnais pourront continuer de suivre leurs télénovelas préférées, notamment avec la 7ème édition de Kumkum Bhagya et une nouvelle série, Passions amoureuses.

- Deux nouveaux rendez-vous culturels –

Nouveauté cette année, Emilie Minatchy revient sur Antenne Réunion pour présenter une nouvelle émission. "On a tous envie de partager", dit-elle.

Cette émission s’appellera "Alon Vangué". Un agenda culturel dans lequel la présentatrice évoquera les grands rendez-vous du week-end : concert, fête, cinéma, manifestations… Un programme de quatre minutes qui démarrera le 9 septembre et sera diffusé chaque vendredi soir après le journal.

Autre rendez-vous, qui pour l’heure n’a pas encore de date de diffusion, "Dann Kouliss avec". L’occasion pour Emilie Minatchy de mettre en lumière de jeunes artistes locaux.

www.ipreunion.com/[email protected]