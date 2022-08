À l'occasion d'une conférence de presse organisée ce jeudi 11 août 2022, Lydie Delgard, présidente du Théâtre des Sables et adjointe à la culture, a présenté la nouvelle saison culturelle riche de plus d'une vingtaine d'évènements, en présence notamment du maire de L'Étang-Salé, Mathieu Hoarau, ainsi que d'un panel d'artistes programmé(e)s. Nous publions ci-dessous le communiqué du Théâtre des Sables.

Ce premier rendez-vous annuel incontournable, placé sous le signe de la culture, dévoile une programmation de qualité, aussi prometteuse qu'éclectique, élaborée par une équipe passionnée, des artistes talentueux et des partenaires engagés. Ensemble, ils ont relevé le défi d’ouvrir cet écrin artistique et culturel de proximité au plus grand nombre !

La nouvelle gouvernance installée depuis seulement quelques mois a fait le choix dès le départ, de miser sur l’art et la culture et s’est engagée dans une politique culturelle qui se veut accessible à tous. Une culture ouverte, avec un ancrage territorial certain ; mais aussi une culture qui s’ouvre vers l’extérieur, entre autres sur la zone Océan Indien.

Une culture qui prône le partage et qui devient vecteur de lien social, de coopération, de cohésion, une culture Populaire parce qu’ouverte à tous.

C’est toute l’ambition et le challenge que souhaite relever la nouvelle dynamique sans devoir renoncer à une exigence élevée à travers cette programmation pluridisciplinaire riche et diversifiée qui réunira musique, danse, théâtre, humour...

Parmi les nombreux temps forts figurent :

- Karim Ziad & Friends dans le cadre du Festival "Opus Pocus" ;

- Kat Riggins et Zanmari Baré à l'occasion du Festival "Blues Marron" (la rencontre salvatrice du Blues Américain et du Maloya !) ;

- Antonio Serrano, harmoniciste mondialement reconnu et Constanza Lechner, pianiste Argentine émérite ;

- Jav Jozéfinn "Austral View" orchestré de main de maître par Jean-Pierre Jozéffin et regroupant quatre musiciens aussi talentueux que chevronnés, issus d’horizons différents : Réunion, Afrique du Sud, Mozambique et Madagascar ;

- "Barbadine" avec Bernard Joron et la complicité de musiciens virtuoses venus de l’Hexagone ;

- "Quand même ça" de Eric Lauret - Compagnie Karanbolaz;

- "Jamrosa" Lise Van Dooren Trio ;

- "Mon Nombre" de l'association ZED ;

- "C’est tout toi...ça !" de la Compagnie Tempo Melody ;

- "Déplacés" de la Compagnie SR Dance ;

- "Aujourd'hui plus qu'hier" de la Compagnie ThéâtrEnfance ;

- "Tatie, Tonton lé là ?" de la Compagnie Walali Walala Téat’ ;

- Meddy Gerville, Gwendoline Absalon, Ziakakan, Eric Pounouss, Yasmine Poudroux... pour ne citer qu'eux.

Il s’agit à l’échelle du Théâtre de :

• Diffuser les créations de nos artistes locaux ;

• Collaborer avec un Festival de renom "Opus Pocus" ;

• S’associer avec le Festival "Blues Marron";

• Proposer des résidences d’artistes avec la KLASS' ART du collège Simon LUCAS de L'Étang-Salé ;

• Programmer des spectacles incluant des artistes de la zone Océan Indien ;

• Coopérer avec les réseaux des scènes du Sud ;

• Créer des partenariats avec les autres salles de l'île ;

• Participer à une offre culturelle de proximité dans les quartiers.

Cette saison culturelle à la chance de bénéficier du soutien financier de la mairie de L’Étang-Salé qui s’engage plus que jamais dans une politique volontariste en faveur de la culture mais aussi bien évidemment de la Région Réunion et du Département.

Vous l’aurez compris, la culture est un axe phare et prioritaire de cette nouvelle mandature à travers la démocratisation de celle-ci, la connaissance des acteurs de son territoire, la création de partenariat institutionnel avec la Direction des affaires culturelles, la rencontre du public.

Il s’agira de développer des actions culturelles avec notamment les écoles, collèges, associations de quartiers ; de mettre en place des résidences d’artistes, de définir un projet d’établissement et de travailler de concert avec tous les acteurs impliqués de près comme de loin dans le domaine de la culture ; particulièrement les entreprises implantées sur la commune.