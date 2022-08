A l'occasion de la 8ème édition de la journée des associations qui se déroule le jeudi 25 août 2022, le groupe "Les professions du chiffre de La Réunion" organise différents ateliers pour encourager, développer et sécuriser l'investissement dans le monde associatif. Ces ateliers se dérouleront à l'auditorium du musée Stella Matutina à Saint-Leu. Nous publions ci-dessous le communiqué du groupe "Les professions du chiffre de La Réunion".

Les trois ateliers spécialement conçus pour encourager, développer et sécuriser votre investissement dans le monde associatif :

• Atelier 1 : financer l’association, fonds publics et fonds privés : les trouver, les gérer

La loi du 24 aout 2021 a conforté le respect des principes de la république et a généré de nouvelles obligations à travers le contrat d’engagement républicain : lesquelles ?

• Atelier 2 : maîtriser les risques par le contrôle interne

Une entité, même à but non lucratif, suppose la mise en place de règles de contrôle interne. Comment vérifier le respect des textes légaux, réglementaires et statutaires ? Comment éviter la mise en cause de responsabilité de la gouvernance sur les activités opérationnelles et comment repérer les fraudes ?

• Atelier 3 : recruter et fidéliser les bénévoles

Le bénévolat est au cœur de la stratégie des associations : il est important de le valoriser tout en se préservant de certains risques sociaux ou fiscaux, lesquels ?

