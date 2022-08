Le rappeur Ninho s'est produit à Expobat à Saint-Paul ce samedi soir 13 août 2022. Si l'événement affichait complet et nombreux étaient ceux qui attendaient le concert avec impatience, ce dimanche, c'est surtout la colère du public qui fait parler d'elle. L'artiste aurait commencé son concert avec près de quatre heures de retard, et ne se serait produit que pendant 45 minutes. De quoi provoquer la colère de ses fans, qui ont saisi les réseaux sociaux ce dimanche pour se plaindre (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Franchement extrêmement déçu. Je suis pas du genre à mettre des mauvais commentaires mais c'était pas au niveau de ce qu' ils ont annoncé. Passer au Concert de Ninho au Kartel Urban Live" dénonce un internaute.

"On achète un ticket qui stipule 19h concert de Ninho : on imagine qu'il y a une première partie, qu'il y a un battement...Sauf que l'artiste de la première partie en question commence à 20h50. On a acheté un billet pour Ninho, pas pour un festival" dénonce une autre femme qui faisait partie du public. "Beaucoup sont tombés dans les pommes, beaucoup sont partis avant de pouvoir voir l'artiste pour lequel ils ont payé" assure-t-elle.

"Kartel Prod la vend à nous “le concert de Ninho” donc toute demoune y t attend a un show de 1h30 / 2h par le l’artiste en question. Maintenant quand y arrive l‘as bas le truc y transforme plus en “festival” eq un tas artistes réunionnais / show dance etc … Si le l’avant première y t’es prend on va dire 1h de temps, demoune norait pas crie un tas. Mais c’était pas du tout le cas. La prend presque 3h avant aue l’artiste principal y arrive !" écrit un autre fan en colère. Il assure lui aussi que des personnes ont fait un malaise.

La soirée s'est ensuite terminée "en beauté" pour le public : de gros embouteillages se sont formés pour sortir de Saint-Paul. A 2 heures du matin, certains étaient encore bloqués sur place.

