Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 8 août au samedi 13 août 2022, il y a la sortie très chahutée dans les salles du film One Piece:Red. Un pilote d'avion contraint de poser son appareil au beau milieu d'une autoroute en Californie. En Californie du Sud, la ville de Gorman est marquée par d'importants incendies. Une tornade de feu a été enregistrée dans une vidéo.

Avant-même sa sortie officielle, One Piece: Red faisait déjà parler de lui. Lors des avant-premières, le public surchauffé s'est livré à des débordements, comme le relatent nos confrères du Figaro. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux capture une scène chaotique filmée en pleine projectionà Marseille. Pop-corn envoyé dans les airs, t-shirts arrachés, une bande de personnes qui se jettent sur l'écran... De quoi perturber la séance.

S'il peut prêter à sourire, cet incident n'est pas si isolé. Lors d'une autre projection de ce film, cette fois à Bordeaux, des spectateurs ont déclenché une alarme incendie. Ils n'auraient pas apprécié une révélation à la fin de l'œuvre.

Interrogée par le Figaro, pour Nathalie Cieutat, la directrice générale adjointe distribution de Pathé Films, ces incartades sont à relativiser. "Pour nous, c'est un non-sujet. Oui, certains fans sont partis en vrille dans les dernières secondes de projection. Mais cela fait partie du folklore, ça reste très bon enfant."

Un pilote d'avion a été contraint de poser son appareil au beau milieu d'une autoroute en Californie (Etats-Unis), mardi 9 août 2022. Après avoir percuté un camion, l'avion s'est enflammé. L'accident n'a fait aucun blessé.

La vidéo de l'incident a déjà été visionnée des centaines de milliers de fois. Elle a été tournée par le passager d'un véhicule qui filmait son trajet sur l'autoroute 91 reliant Los Angeles à la ville de Riverdale. Celle-ci a été reprise par KTLA 5, une chaîne d'information locale.





Comme il est possible de le voir sur les images, l'appareil est venu s’écraser au milieu des voies, percutant un camion. Trois personnes se trouvaient à l’intérieur selon nos confrères du New York Post. L’appareil a ensuite fini sa course sur le bas-côté de l’autoroute, avant de s’enflammer.

"Le pilote affirme avoir connu une possible panne de moteur lors de sa descente finale sur l’aéroport municipal de Corona. Ils ont été contraints de s’engager sur les voies de circulation lors d’un atterrissage forcé, un atterrissage d’urgence", a expliqué le capitaine de la patrouille autoroutière de Californie, Levi Miller, lors d'une conférence de presse. "Par chance, le trafic était léger et le pilote semble avoir fait une bonne manœuvre d'atterrissage qui a évité ce qui aurait pu être une tragédie", a-t-il ajouté.

Aucun blessé

Les services de secours de Corona qui sont intervenus sur l'accident ont publié une autre vidéo dans laquelle on voit l'avion détruit par les flammes et émettant d'énormes panaches de fumée. Par chance, le pilote et son passager avaient réussi à s'échapper du cockpit à temps.

Une partie des voies de l'autoroute a été coupée de nombreuses heures causant d'importants bouchons le temps pour les forces de l'ordre de récolter des preuves pour leur enquête, et pour les services de secours d'évacuer les débris.

Les conditions météorologiques des derniers jours induisent à des incendies dans plusieurs pays. Il n'y a pas que dans l'Hexagone que des images incroyables depuis les airs peuvent se voir.

En Californie du Sud, la ville de Gorman est marquée par d'importants incendies. Une tornade de feu a été enregistrée dans une vidéo. A l'origine de ce phénomène, c'est un petit feu de forêt qui brûle dans des broussailles sèches. Ces dernières ont fait tourbillonner la fumée et les flammes.

Le tourbillon s’est déplacé à vive allure et l’incendie, d’origine inconnue, s’est étendu sur près de 60 hectares. Ce phénomène de "vortex" se produit lorsque l’air chaud rencontre des vents turbulents.

Plus de 200 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser cet incendie. Les images montrent des hélicoptères arrosant les flammes et les réduire au maximum. Celles-ci se sont propagées sur un terrain vague dans les montagnes et n’ont menacé aucun bâtiment. Une partie de la route qui se situe proche de la zone a néanmoins dû être fermée.

Les équipes d’interventions sont restées sur place la nuit entière pour éteindre tout foyer d’incendie et éviter une nouvelle propagation des flammes.

www.ipreunion.com / [email protected]