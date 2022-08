BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 15 août 2022 :



- Étang-Salé : au Zoo Parc les oiseaux sont comme des coqs en pâte

- Bonne fête de l'Assomption

- Salman Rushdie va un peu mieux après avoir été poignardé aux Etats-Unis

- L'un des derniers graveurs de tuiles de mah-jong est à Hong Kong

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le ciel bleu fait son retour en ce jour de l'Assomption

Étang-Salé : au Zoo Parc les oiseaux sont comme des coqs en pâte

Ouvert en 2021, le Zoo Parc de La Réunion accueille plus de 150 pensionnaires de 22 espèces différentes dans la forêt de l'Étang-Salé. Rapaces, aigles, faucon, hibou, serpents... les reptiles ont leur propre espace. Mais ils ne sont pas seuls. Ils côtoient également des perroquets, des autruches, des wallaby et les petits animaux de la ferme. En cette période de vacances scolaires où le public afflue, nous nous sommes rendus sur place afin d'en savoir plus sur les soins prodigués à ces animaux.

Bonne fête de l'Assomption

Comme chaque année, les catholiques du monde entier célèbrent l'Assomption ce lundi 15 août 2022, date à laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, est montée au ciel selon la croyance chrétienne. A cette occasion, nous vous racontons l'histoire qui se cache derrière ce jour férié

Salman Rushdie va un peu mieux après avoir été poignardé aux Etats-Unis

Salman Rushdie va un peu mieux selon ses proches, deux jours après que l'écrivain des "Versets sataniques", menacé de mort depuis 1989 par une fatwa de l'Iran, eut été poignardé au moins dix fois par un Américain d'origine libanaise, dans le nord des Etats-Unis.

L'un des derniers graveurs de tuiles de mah-jong est à Hong Kong

Concentré, les sourcils froncés, Cheung Shun-king, 70 ans, grave avec application des images et des caractères chinois sur des tuiles de mah-jong. Il est l'un des derniers artisans de ce type à Hong Kong.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le ciel bleu fait son retour en ce jour de l'Assomption

Que Matante Rosina se rassure, la semaine commence sous un beau et franc soleil, malgré quelques nuages dans le courant de la journée. Deuxième nouvelle, Matante Rosina va pouvoir remettre son palto au placard puisque les températures remontent un peu. Toutefois, si elle veut rester au chaud, elle n'a pas intérêt à aller au Maïdo où il fera seulement 18 degrés.