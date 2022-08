Le samedi 20 août 2022, se tient à la Ravine Saint-Leu, le 974 live. Reggae, ragga, dancehall vont être au rendez-vous. Des artistes bien connues de la scène réunionnaises vont être présents tels que Kaf Malbar ou encore Pix-L. Une scène, une programmation éclectique qui va commencer dès 17h. (Photo : DR)

Pour cette première édition du 974 live, des artistes locaux vont monter sur la scène de la Ravine Saint-Leu avec leurs musiciens. Dès 17h toute l'équipe de Fé Pèt lo mix, Dj et Animateurs vont se produire en live et dès 18h ouverture du site pour commencer à vibrer et danser jusqu'aux alentours de 20h.

Puis dès 20h, on va ainsi retrouver le chanteur dancehall Kaf Malbar, dit "KM David", interprète de la chanson "Béni tout'", ou encore "C ou kmi vé". Le chanteur Pix-L, à l'origine de la chanson "Alé aou". Les groupes Kom zot, Natty Dread vont également être présents. Et en avant-première, DJ Dan Wayo va venir mixer à l'occasion de cet évènement musical.



Tarifs : 25 euros.

Tarif comités : 20 euros.

Tarif Club : 21 euros.

Tarif guichet : 30 euros.

Pour réserver votre billet rendez-vous sur le site monticket.re.