BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 16 août 2022 :



- Rentrée scolaire : jour-J pour les 219.660 élèves de La Réunion

- Championnats d'Europe : le Réunionnais Donavan Grondin rafle l'or en omnium

- L'armée française quitte le Mali après plus de neuf ans d'intervention

- Les forces de l'ordre constatent 596 infractions et retirent 60 permis ce week-end

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une rentrée sous le signe du soleil

Rentrée scolaire : jour-J pour les 219.660 élèves de La Réunion

Ce mardi 16 août, marque le début d'une toute nouvelle année scolaire pour les 219.660 marmailles des écoles, collèges et lycées de l'île. Toutes les écoles, collèges et lycées seront ouverts pour accueillir les personnels et les élèves "dans les conditions normales de fonctionnement" indique le rectorat avant de préciser : "l'application des gestes barrières reste la règle".

Championnats d'Europe : le Réunionnais Donavan Grondin rafle l'or en omnium

Belle performance du Réunionnais Donavan Grondin, 21 ans, ce lundi 15 août 2022 au championnats du monde de cyclisme sur piste à Munich (Allemagne). Il a raflé l'or lors de l'omnium, discipline olympique qui combine quatre spécialités de la piste : scratch, tempo, élimination et points

L'armée française quitte le Mali après plus de neuf ans d'intervention

Plus de neuf ans après avoir été accueillis au Mali comme des "sauveurs" face aux groupes jihadistes, les militaires français ont achevé lundi leur retrait du pays, dans un climat d'acrimonie avec les colonels au pouvoir et d'hostilité grandissante de la population locale.

Les forces de l'ordre constatent 596 infractions et retirent 60 permis ce week-end

Au cours du week-end prolongé du 15 août 2022, les motocyclistes de l'E.D.S.R en appui des militaires de la réserve opérationnelle du COMGENDRE et des compagnies de gendarmerie, ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les secteurs et axes les plus accidentogènes de l'île, en vue de sécuriser les nombreux déplacements des réunionnais et leurs familles.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une rentrée sous le signe du soleil

Heureusement pour nos petits marmailles de La Réunion, le soleil brille pour leur rentrée scolaire, malgré quelques petits nuages entre Saint-Denis et Saint-Philippe en passant par Saint-Benoît. Le vent de Nord-Est nous apporte une réelle douceur.