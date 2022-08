Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Faïd Souhaïli, visage connu du journalisme mahorais, est décédé ce samedi 13 août à seulement 42 ans. Passé par Mayotte Hebdo et Mayotte la 1ère notamment, Faïd Souhaïli était bien connu du public de l'île aux parfums. Il était aussi engagé auprès des jeunes dans le milieu du sport, il a entraîné plusieurs équipes de football au fil des ans, et est le fondateur des Trophées du Sportif de l'année. Il était marié et père de trois enfants. L'équipe d'Imaz Press Réunion présente ses condoléances à la famille et aux proches de Faïd Souhaïli (Photo Mayotte la 1ère)

