Retour sur les bancs de l'école pour les élèves de La Réunion

Ce mardi 16 août c'est jour de rentrée scolaire à La Réunion. Comme chaque année, les jeunes Réunionnaises et Réunionnais reprennent l'école deux semaines avant la Métropole. 219.660 élèves vont reprendre le chemin de leur école, leur collège ou leur lycée pour cette rentrée et 21.429 enseignant.e.s ont fait leur pré-rentrée dès ce vendredi 12 août.

- 219.660 élèves reprennent le chemin de l'école -

L'heure de la rentrée scolaire a presque sonné pour les 219.660 écoliers, collégiens et lycéens de La Réunion. C'est ce mardi 16 août 2022 qu'ils reprennent le chemin des classes des 654 établissements de l'île, après les vacances de l'hiver austral.

Lire aussi - Derniers coups de pinceaux avant la rentrée scolaire

Lire aussi - Saint-Denis prépare sa rentrée sous le signe de "l'école du bonheur"

- Mesures de protection sanitaires -

"Pour l’année scolaire 2022-2023, le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse maintient une stratégie reposant sur un enseignement en présence, pour la réussite et le bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et des établissements scolaires" note le rectorat.

L’ensemble des mesures de protection sanitaire décidées pour la rentrée 2022 dans l’académie reposent sur un protocole prévoyant les conditions de fonctionnement des écoles et établissements scolaires en fonction de la circulation du virus. "Ce nouveau protocole fixe une graduation comprenant un socle de mesures et trois niveaux qui peuvent être déclenchés si la situation sanitaire se dégrade, entraînant la mise en œuvre de mesures de plus en plus restrictives" ajoute le rectorat.

Le niveau prévu pour la rentrée est celui du socle. Il comprend les mesures suivantes :

- les élèves seront accueillis en présentiel, selon les indications horaires données par chaque école et établissement scolaire

- les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur sans restriction

- le respect des gestes barrières

Les mesures de nettoyage et d’aération des locaux sont reconduites et seront mises en œuvre dans les enceintes scolaires avec l’appui des collectivités locales, Région, Département et communes, dont les personnels assurent l’entretien, le nettoyage des locaux et le service de restauration scolaire.

Il est demandé aux parents de ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant le Covid-19. "Il convient alors d’en informer le directeur ou le responsable d’établissement afin de pouvoir enclencher la vigilance et si besoin les mesures nécessaires pour les autres élèves" termine le rectorat.

Lire le communiqué du Rectorat

- Le ministre de l'Éducation en visite en septembre -

Alors qu'il devait venir à La Réunion fin août pour la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation a décalé sa venue dans le département à début septembre pour des problèmes d'agenda. Une visite organisée alors que nos marmailles auront fait leur rentrée le mardi 16 août 2022. Mais avant de faire escale sur notre île, Pap Ndiaye devrait passer par Mayotte.

Cette envie de venir dans les Outre-mer, le ministre de l’Éducation l’avait déjà évoqué au cours d’une discussion avec le sénateur Michel Dennemont. " Pendant notre échange il m’a fait part de son désir de venir dans les Académies d’Outre-Mer très rapidement ", avait alors écrit le sénateur. Finalement, sa venue est décalée.

www.ipreunion.com / [email protected]