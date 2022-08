Nous vous avions présenté Dj Mcy pour la soirée "Del Fuego" du Métisse Club qui aura lieu le samedi 20 août, de 22h à 5h. Nous vous présentons maintenant l'autre tête d'affiche de cette soirée de la rentréee : Dj Allan 416. Le jeune Saint-Paulois mixera lors de cette soirée et promet de vous faire danser comme jamais.

Parlez-nous de vous. Comment est née la passion du mix chez vous ?

Le mix c'est vraiment une histoire de famille. A l'époque on vivait du côté de la Chaloupe Saint-Leu et d'aussi loin que je me souvienne, à chaque repas de famille j'étais toujours à côté de mon oncle et de ses platines. J'étais fasciné et très vite, je me suis mis à essayer. C'est mon oncle qui m'a appris toutes les bases.

Qu'est-ce-que vous aimez dans le mix ?

J'aime créer mes pistes mais j'aime aussi voir les gens danser, s'amuser, j'aime voir une foule de gens s'amuser sur ma musique.

Dj Allan 416 est votre nom d'artiste, mais quel est votre vrai nom ?

Je m'appelle Allan Sumon, j'ai 21 ans.

Le 20 août prochain, le public vous retrouvera au Métisse Club. Ça représente quoi pour vous d'être la tête d'affiche "Del Fuego" ?

Je ne réalise pas encore que je vais jouer dans un club. J'ai toujours animé des soirées pour ma famille, pour mes amis ou pour des soirées privées. Il y pas longtemps j'ai été contacté par Rudolphe Dain, l'organisateur de l'événement. Il m'a repéré sur les réseaux sociaux parce que ma musique lui plaisait. Quand il m'a proposé d'animer une soirée en club, je n'ai pas hésité. J'ai saisi ma chance. C'est un nouveau challenge pour moi mais ça me fait chaud au cœur de voir mon rêve se concrétiser.

Dites-nous, sur quelle ambiance le public va pouvoir vous découvrir ?

Alors, il y aura de la musique afro, du dance-hall, du zouk… J'invite vraiment le public à venir découvrir ce que je fais. Il y en aura pour tous les goûts. Ça va être une dinguerie, n'hésitez pas, vous allez vous "ambiancer" comme jamais !

D'après vous, c'est quoi un bon Dj ?

Ça repose beaucoup sur l'observation du public. Je pense qu'il faut aussi faire preuve d'originalité pour créer la différence et faire un show unique. C'est ma principale force selon moi.

Cette première soirée, est-elle le début de votre carrière en tant que Dj ?

Je suis technicien d'usinage dans ma vie de tous les jours. Le mix c'est vraiment une passion, j'aimerais avancer dans ce côté-là et animer des soirées dans d'autres clubs mais uniquement pour le plaisir pour l'instant.

Un message aux 500 personnes attendues pour la soirée "Del Fuego" ?

J'invite le public à venir passer un bon moment avec moi et de me découvrir. L'ambiance sera d'enfer, décompression et soirée inoubliable garantie. Ça va être le "fuego" au Métisse Club. Vous en redemanderez !

