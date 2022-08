Mardi 16 août 2022, au premier jour de rentrée scolaire, le plan " Lekol trankil " a été mis en place par la gendarmerie de La Réunion afin de veiller au bon déroulement de la reprise des marmailles en classe. Cette initiative consiste à mener une opération de sécurisation aux abords des établissements scolaires. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie nationale. (Photos : Gendarmerie de La Réunion)

Elle a ainsi débuté le mardi 16 août 2022, dès 06h, sur le ressort de la compagnie de Saint-Benoît avec l'appui du détachement de surveillance et d'intervention (DSIà et des réservistes. Plusieurs goupilles sont une nouvelle fois confisquées aux abords d'un lycée de Saint-Benoît.

La phase première de cette opération se décline donc du mardi 16 août jusqu'au vendredi 9 septembre 2022. L'effet majeur recherché est la prévention de toutes les formes de violences et de délinquances scolaires en accentuant la présence quotidienne des gendarmes.

Les communes les plus ciblées sont : Saint-Benoît, Sainte-Marie, Bras-Panon et La Plaine-des-Palmistes. Cependant, toutes les unités de la compagnie s'insèrent dans ce dispositif et produiront une présence visible et sécurisante aux abords des établissements scolaires prochainement.