Depuis le jeudi 11 août les championnats sportifs européens 2022 se déroulent à Munich en Allemagne. Deux Réunionnaises du pôle espoir Outre-Mer d'escalade participent à ce grand rendez-vous : Manon Hilly et Oriane Bertone. Elles ont empoché une médaille de bronze. Les championnats se terminent ce dimanche 21 août. Nous publions ci-dessous le communiqué de laFédération française de la montagne et de l'escalade (Photo : FFME)

Manon Hilly était la première à entrer en lice jeudi pour l’épreuve de difficulté. Toujours en quête de son premier podium international sénior, la Saint-Leusienne, voualit faire de cette compétition l’objectif de sa saison. Quatrième des qualifications et deuxième des demies, elle se présentait en finale comme sérieuse candidate au podium.

Tout au long des championnats, Manon a réussi à grimper libérée, dans des voies qui lui correspondaient. Samedi, sa performance en finale lui permet de monter sur le podium, derrière la Slovène championne olympique Janja Garnbret, et l’Autrichienne Jessica Pilz. Ainsi, elle décroche le bronze, sa première médaille internationale avec les séniors ! '"C’était beaucoup d’émotions d’un coup. Je me suis dit ça y est, tu as réussi, tu viens de vivre la meilleure compète de ta vie en termes d’ambiance, de niveau de forme, de flow dans la voie et de plaisir. Et en plus, tu repars avec une médaille !" rapporte-t-elle à Planetgrimpe.

Vendredi, c’était au tour de Oriane Bertone de débuter ses premiers championnats d’Europe, l’objectif principal de sa saison. Après deux dernières coupes du monde un peu plus éprouvantes, la jeune grimpeuse a finalement mis de côté l’épreuve de difficulté (et ainsi le combiné) pour se concentrer sur sa spécialité, le bloc. Deuxième de son groupe en qualifications, elle se qualifiait sans accroc pour les demies de dimanche, où elle décrocha grâce l’ultime bloc, le dernier ticket pour la finale.

Devant un public une nouvelle fois nombreux et chaleureux, Oriane était la première à s’élancer dans une finale très relevée et serrée. En validant deux bloc et trois zones, elle sera départagée au nombre d’essais avec Hannah Meul pour la médaille d’argent, à l’avantage de l’Allemande. Le titre revient à Janja Garnbret qui réalise le doublé et complète ainsi son palmarès. Fanny Gibert, également finaliste, prend la sixième place.

Oriane monte sur la troisième marche du podium et remporte donc sa première médaille dans un grand championnat en Sénior : "C’est fou ! Il y a beaucoup de travail derrière tout ça, et réussir à être présente sur une compétition de cette ampleur fait vraiment du bien !".

Félicitations aux deux athlètes ainsi que le staff, pour ces médailles qui récompensent les efforts fournis aux entrainements, et qui stimulent pour la fin de saison