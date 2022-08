Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Une semaine après l'annonce de l'intensification de la lutte contre les rodéos sauvages, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a fait le point sur les opérations de contrôle. Au total, depuis le 8 août 2022, 14.000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés. Ils ont contrôlé 42.165 personnes, effectué 338 interpellations et saisi 157 véhicules, selon les chiffres du ministre qui avait annoncé une intensification des contrôles, après un accident dans le Val-d'Oise début août où deux enfants de 10 et 11 ans avaient été blessés. "Dès demain (mercredi), chaque commissariat mènera au moins trois opérations anti-rodéos par jour" a-t-il ajouté ce mardi. A La Réunion, ce sont entre 1 et 9 opérations qui ont été menées en une semaine.

Une semaine après l'annonce de l'intensification de la lutte contre les rodéos sauvages, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a fait le point sur les opérations de contrôle. Au total, depuis le 8 août 2022, 14.000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés. Ils ont contrôlé 42.165 personnes, effectué 338 interpellations et saisi 157 véhicules, selon les chiffres du ministre qui avait annoncé une intensification des contrôles, après un accident dans le Val-d'Oise début août où deux enfants de 10 et 11 ans avaient été blessés. "Dès demain (mercredi), chaque commissariat mènera au moins trois opérations anti-rodéos par jour" a-t-il ajouté ce mardi. A La Réunion, ce sont entre 1 et 9 opérations qui ont été menées en une semaine.