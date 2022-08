Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2022, vous croiserez certainement sur la route, un phénomène assez surprenant. Des personnes en fauteuil roulant qui iront de Saint-Benoît à Saint-Pierre en passant par la route des plaines. C'est le nouveau défi dans lequel Handicapable se lance. Vous l'aurez compris, capables ils le sont et ils recherchent actuellement 42 pousseurs (voir plus) pour les aider à accomplir ce challenge sportif: le Plaines Handitour. (Photos : DR)

Créé en décembre 2017, l'association Handicapables n'en est pas à son premier parcours du combattant. Après le Run Handitour, le Cilaos Handitour et le Volcan Handitour, les voici à la conquête du Plaine Handitour.

"Ce nouveau défi on va dire que c'est notre grand raid avec une ambiance Sakifo", s'amuse à dire Cédric Bussmann, président de l'association. "Le challenge est personnel pour chaque sportif mais c'est aussi l'occasion de faire passer un message", explique-t-il. "Même en fauteuil, on a du potentiel, on est capable de réaliser des choses", insiste-t-il. "Ce quatrième défi en est la preuve".

Au-delà du simple défi sportif, il s'agit de passer un moment "convivial" mais aussi de sensibiliser les jeunes et moins jeunes. "Ce sont eux les adultes de demain, changer leur regard sur le handicap, sur la différence pour que plus tard, on est une société plus inclusive c'est aussi l'un de nos objectifs", indique Cédric Bussmann.

C'est pourquoi, dès le jeudi 22 septembre, l'association mènera avant son départ des actions de sensibilisation sur le quotidien d'une personne en situation de handicap dans le lycée Nelson Mandela à Saint-Benoît. Une sensibilisation qui durera à chaque étape du parcours de Plaines Handitour.

- Sept fauteuils sur la route -

Top départ donc vendredi 23 septembre 2022 en matinée. Sept fauteuils prendront la route depuis le gymnase du lycée Nelson Mandela en direction de la mairie de la Plaine des Palmistes. Encadrés par des motards tout du long, "on prévoit d'arriver en début d'après-midi pour réaliser une intervention dans l'école primaire et le collège de la Plaine des Palmistes", détaille le président d'Handicapables.

Sensibilisation faite auprès des plus jeunes, les sportifs passeront la nuit dans une salle mise à disposition par la ville de la Plaine des Palmistes avant de reprendre la route, le samedi 24 au petit matin, direction le CREPS (Centre de ressources d'expertises et de performances sportives) à Bourg-Murat. Arrivée prévue en mi-journée pour une après-midi de sensibilisation un peu plus sportive auprès des usagers du centre.

La soirée elle, sera placée sous le signe de la "détente" dans la fraîcheur des hauts où Handicapables proposera animations musicales et temps de rencontres entre les bénévoles et les traileurs.

Dernière étape du défi, dimanche matin. Cette fois-ci, la direction est faite vers Saint-Pierre avec un arrêt de ravitaillement prolongé au Centre de médecine physique et de réadaptation du Trois-Mares sur le Tampon. "On veut vraiment donner une image positive, comme le dit notre devise, on est "handicapables", explique le président de l'association. Ce point d'étape fait : direction l'esplanade du Port de Saint-Pierre, où le run prendra fin.

- Défi solidaire -

Si le défi est sportif, il se veut aussi solidaire. L'association Handicapables recherche pousseurs accompagnant les sept sportifs en fauteuil. "Il nous faut deux pousseurs par fauteuil, une personne qui marche à l'avant et une personne qui pousse à l'arrière", indique Cédric Bussmann.

"L'idéal, ce serait d'avoir trois binômes par fauteuil, pour un roulement", précise-t-il. "Au total, il nous faudrait 42 pousseurs sur les trois jours si ce sont les mêmes qui nous accompagnent mais tous les bénévoles, autant pousseurs que simple accompagnateur sur les stands de ravitaillement sont les bienvenues", fait savoir le président. Il l'assure : "La Réunion, ses paysages, sa solidarité, son vivre ensemble seront à l’honneur tout au long de ces 3 jours".

Afin d'assurer le ravitaillement et le couchage, une participation de 10 euros par inscrit est demandée.

Pour toute inscription, envoyez un mail à [email protected] ou téléphoner au 0692 87 15 95

mp/www.ipreunion.com / [email protected]