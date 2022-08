BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 18 août 2022 :



- Rodéos urbains à La Réunion : pour les syndicats de police "l'heure n'est plus à la prévention à la répression"

- Défi sportif : les Handicapables recherchent des pousseurs

- Le docteur David Mété dénonce une campagne de pub pour le rhum

- Le Tampon organise une journée sport, santé et bien-être ce dimanche

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée plutôt agréable

Rodéos urbains à La Réunion : pour les syndicats de police "l'heure n'est plus à la prévention à la répression"

Après une succession de drames en Métropole, la lutte contre les rodéos sauvages est devenue l'une des principales priorités de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. A tel point que depuis ce mercredi 17 août 2022, chaque commissariat de France "doit mener au moins trois opérations anti-rodéos par jour". Une initiative qui semble bien compliquée à appliquer à La Réunion, alors que les effectifs des forces de l'ordre sont largement limités dans l'île. Une problématique régulièrement dénoncée par les syndicats, qui estiment qu'aujourd'hui, "il n'est plus l'heure de la prévention mais bien de la répression"

Défi sportif : les Handicapables recherchent des pousseurs

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2022, vous croiserez certainement sur la route, un phénomène assez surprenant. Des personnes en fauteuil roulant qui iront de Saint-Benoît à Saint-Pierre en passant par la route des plaines. C'est le nouveau défi dans lequel Handicapable se lance. Vous l'aurez compris, capables ils le sont et ils recherchent actuellement 42 pousseurs (voir plus) pour les aider à accomplir ce challenge sportif: le Plaines Handitour.

Le docteur David Mété dénonce une campagne de pub pour le rhum

Jeudi 18 août 2022, le médecin David Mété spécialiste des addictologies et représentant de la Fédération régionale d'addictologie de La Réunion fait savoir son indignation concernant une nouvelle campagne publicitaire de rhum Charette, qu'il juge totalement "inacceptable". Ce dernier rappelle "le fatalisme" que représente l'addiction à l'alcool entretenu par "un système bien établi" et appelle les élus à s'emparer de cette problématique.

Le Tampon organise une journée sport, santé et bien-être ce dimanche

Dimanche 21 août 2022, la ville du Tampon organise en partenariat avec l'association SSBE, une journée sportive sur la place SIDR 400, de 9h à 16h. Dès 9h, la journée débutera par une marche urbaine. Par la suite, des animations tels que zumba, pound fitness et massage auront lieu. Sur place, restauration, défilés, stands ainsi qu'un village enfants seront sur place.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée plutôt agréable

Pour ce jeudi 18 août 2022, Matante Rosina ouvre les volets et découvre un triste ciel ce matin mais elle sait que cela ne va pas durer. Le soleil fait son retour au fil des heures. Dans l'après-midi, les nuages décident de se former dans l'ouest mais rien de menaçant. Les températures sont agréables sur la côte et plus fraiches dans les Hauts de l'île.