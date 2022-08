Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Pour ce jeudi 18 août 2022, Matante Rosina ouvre les volets et découvre un triste ciel ce matin mais elle sait que cela ne va pas durer. Le soleil fait son retour au fil des heures. Dans l'après-midi, les nuages décident de se former dans l'ouest mais rien de menaçant. Les températures sont agréables sur la côte et plus fraiches dans les Hauts de l'île. (photo rb/Imaz Press)

