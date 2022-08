L'un des plus grands festivals de musiques électroniques de l'océan Indien revient les 14 et 15 octobre 2022. Les Electropicales reposeront leurs valises pour cette 14ème édition au Barachois de Saint-Denis le temps de deux nuits. Comme à son habitude, le festival proposera un line-up éclectique et international, entre rap, reggae et techno. En tête d'affiche : Marcel Dettmann, DJ allemand poids lourd de la scène techno, mais aussi les rappeurs français Zola et PLK. Les organisateurs promettent promettent "une expérience immersive" (Photo d'archive Electropicales 2020)

Pour cette nouvelle édition, le festival a - de nouveau - vu les choses en grand. Une deuxième scène refera son apparition, après une édition 2021 où une seule scène était présente. L’occasion pour les organisateurs de proposer deux atmosphères différentes. "On essaie de proposer de grosses têtes d’affiche mais aussi quelque chose de plus alternatif. Si ce qu’il se passe sur une scène ne plaît pas, on peut aller sur une autre scène. On aura également des espaces pour se détendre" détaille Thomas Bordese, directeur des Electropicales.



Côté artistes, les Electropicales restent fidèles à leurs habitudes : plus de 70 artistes seront présents, de 10 nationalités différentes. L’Allemagne, le Maroc, le Brésil, le Mozambique, l’Ouganda, la Suisse, Maurice, la Grande-Bretagne, et bien sûr La Réunion seront représentés pendant ces deux jours. "Notre souhait, comme chaque année, était d'aller chercher des choses nouvelles, des artistes qui se sont jamais venus à La Réunion. On ne veut pas d'artistes qui sont venus jouer 15 fois ici, on veut aller chercher les artistes de demain. C'est comme ça qu'on se démarque" insiste Thomas Bordese.



"On a la chance d'accueillir le résident du plus grand club d’Europe, le Berghain à Berlin, Marcel Dettmann : pour le public techno, c’est la grande star. En rap, on va accueillir deux cadors, c’est inédit, ils ne sont jamais venus à La Réunion : PLK et Zola. En soundsystem on accueillera le meilleur soundsystem d’Europe : OBF" détaille le directeur des Electropicales. "Attention nos concerts de rap démarrent à l’heure" ajoute-t-il en plaisantant. Regardez :





- Deux scènes, deux ambiances -



La scène principale accueillera les têtes d’affiche du festival. Vendredi soir, ce sera ambiance club sur le Barachois, avec Marcel Dettmann qui devrait ravir tous les aficionados de la techno. Autour de lui, ce sont des artistes venus du monde entier qui viendront enflammer Saint-Denis, avec Glitter 55 originaire du Maroc, Nandele venu du Mozambique, ou encore Juba en provenance de Grande-Bretagne. La scène locale sera bien sûr représentée, avec Nayah, Insula, Agnesca ou encore Aurélie Zemire, des artistes bien connus des amateurs d’électro à La Réunion.



La scène alternative sera en tout cas "résolument queer". Le festival renoue en effet avec sa scène LGBTQIA+, qui était présente en 2019 déjà avec la scène du collectif de drag "Garçon sauvage". Si nous n’avons pas pour l’heure tous les détails de ce que préparent les Electropicales pour cette scène, nul doute que cela vaudra largement le détour.



Changement d’ambiance le samedi soir, placé sous le signe des "Légendes urbaines". C’est ce soir-là que les Electopicales donnent rendez-vous aux fans de rap, qui découvriront sur scène les Français Zola et PLK, mais aussi les Suisses de OBF soundsystem. Les Réunionnais.es seront évidemment représenté.es, notamment grâce à Sika RLion et Nicko Real Lion.



Pour ceux qui n’apprécieraient pas spécialement le rap, pas de panique : la scène alternative sera en partie gérée par le collectif Teufin, un incontournable pour tous les fans d’électro et surtout de free party de La Réunion. L’occasion pour certains de découvrir des styles un peu plus "hard", notamment la Hard Techno. Un style de musique qui ne se trouve pas dans les clubs de l’île, et dont seule une poignée d’amateurs profite certains week-end.

Thomas Bordese nous donne la "recette pour un bon concert", regardez :





- Une expérience immersive -



Mais au-delà de la musique, c’est tout un univers que le festival veut proposer, entre performances circassiennes, art digital, graffiti… Le tout en collaboration avec des collectifs artistiques dionysiens. "L’objectif est de proposer une expérience immersive et complète à nos festivaliers. Quand ils rentrent dans le festival, on veut qu’ils aient un regard à 360 degrés, que ce soit sonore ou visuel" présente Thomas Bordese.



A noter que si le plus gros du festival se déroulera les 14 et 15 octobre, c’est en fait dès le 5 que les festivités commenceront, avec une soirée gratuite sur le campus du Moufia, animée par les So Watts. Du 7 au 9 octobre, c’est dans le quartier des Camélias que tout se passera : le temps d’un week-end, six lotus lumineux de 4 mètres de diamètre seront disposés par l’agence Module sur l’escalier rouge. L’occasion pour ceux qui ne connaîtraient pas le quartier de découvrir les Camélias et déambuler de nuit autour des structures. Enfin, l'inauguration de la 14ème édition aura lieu dans l'ancien Hôtel de ville de Saint-Denis, le 13 octobre. Le festival s'est par ailleurs associé à l'association "Vaincre la mucovisidose" : les festivaliers pourront faire un don lors de l'achat de leur billet.

Les Electropicales promettent en tout cas une "expérience de dingue" à tous ses festivaliers. Au total, 5.000 places sont disponibles pour chaque soir. Et quelques chose nous dit que le festival ne devrait pas rencontrer trop de difficultés à remplir le Barachois : une vingtaine de places avaient déjà été vendues ce jeudi matin, avant même l’annonce du line-up…ou même de la mise en vente des billets. En attendant, les organisateurs ont déjà les yeux sur 2023, année où le festival fêtera ses 15 ans.

Pour découvrir la programmation complète et/ou acheter ses billets, rendez-vous ici.



as/www.ipreunion.com