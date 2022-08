BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 19 août 2022 :



- Mieux vaut stigmatiser les pauvres que s'attaquer aux nantis...évidemment

- Bois Rouge : grève des salariés, la campagne sucrière à l'arrêt

- Des scientifiques ont découvert une méthode simple pour détruire certains "polluants éternels"

- Danone Nations Cup 2022 : 2.000 marmailles attendus du 28 août au 27 novembre

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps est bon, le ciel est bleu

L'heure de la rentrée a sonné, et le retour des polémiques aussi. Comme à chaque rentrée scolaire désormais, tous les yeux sont braqués sur le portefeuille des familles précaires bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire, qui serait plus utile à "acheter un nouveau téléviseur" que se fournir en matériel, d'après certains détracteurs. Certains députés, à l'image de Pierre-Henri Dumont (LR), se sont donc emparés du sujet. Ce dernier a déposé une proposition de loi afin d'encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire et à lutter contre la fraude. Une façon, encore, de surveiller les plus pauvres.

Après le retard de la campagne sucrière suite à un conflit entre planteurs et industriels, c'est désormais un conflit interne qui impacte l'usine de Bois-Rouge à Saint-André. Depuis mardi 16 août, les salariés de la sucrerie sont en grève suite à un désaccord entre deux ouvriers. Mais en attendant que ce conflit se règle, la campagne sucrière est à l'arrêt.

Des scientifiques ont annoncé jeudi avoir trouvé une méthode pour détruire certains polluants, dits "éternels" en raison de leur résistance extrême et leur toxicité, qui sont présents dans de nombreux objets du quotidien et peuvent causer de graves problèmes de santé.

Du 28 août au 27 novembre, près de 150 équipes et 2.000 jeunes de l'île sont attendus sur les terrains pour cette compétition organisée par Danone Réunion en collaboration avec La Ligue Réunionnaise de Football. Avec deux grandes nouveautés pour cette nouvelle saison : un challenge de tir au but et un village du foot ouvert à tous.

Encore du soleil pour ce vendredi 19 août 2022. Matante Rosina profite de ce bon temps sur sa véranda avec sa poule Nénette et son chat Miyu. Le temps reste sec sur la majeure partie de l'île même dans les hauts. Le vent se renforce aujourd'hui dans l'est et le sud sauvage. Les rafales peuvent atteindre jusqu'à 60 km/h. Les températures sont agréables et ne dépassent pas les 28 degrés. Dans la soirée, l'est pourrait être un peu arrosé.