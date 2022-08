Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

La direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion lance un appel à projets régional "Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) 2023-2027" pour cette année 2022. L'objectif : soutenir financièrement des projets d'animation, comprenant des actions d'information et de communication afin d'accompagner tous les professionnels des secteurs de l'agriculture vers la mise en place de pratiques agricoles ayant un effet bénéfique sur les ressources naturelles en particulier l'eau, le sol et la biodiversité animale et végétale. La date limite au dépôt des projets est fixée au vendredi 30 septembre 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

