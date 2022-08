Le 25 juillet dernier, dans le cadre de la journée mondiale des grands parents et des personnes âgées, Sappy s'est rendu dans les rues de St Pierre pour réaliser un micro trottoir. Nous diffusons la première partie du résultat sur sa page Facebook le dimanche 21 août. Voici leur communiqué.

En amont de la première date du salon sénior qui se déroulera à St Leu le 28 août , Sappy diffuse le résultat du recueil des 11 témoignages de petits-enfants délivrant une anecdote et un message à adresser à leurs grands-parents ont été retenus et compilés dans deux vidéos. Touchant, percutant, parfois drôle, avec un dénominateur commun : l'amour de petits-enfants prenant le temps de l'exprimer. Le résultat est à la hauteur de nos espérances.

"Le but de cette action est de parler des personnes âgées. Nous sommes tous des petits-enfants, et d’une certaine manière nos grands-parents ont contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd’hui, quelle que soit la relation et le lien que nous entretenons avec eux. Il est donc intéressant d’avoir une pensée et une parole pour eux dans le cadre de cette journée. Notre objectif est de participer au bonheur et à l’épanouissement de nos grands-parents autant qu’ils ont participé au nôtre."

