L'heure de la rentrée a sonné, et le retour des polémiques aussi. Comme à chaque rentrée scolaire désormais, tous les yeux sont braqués sur le portefeuille des familles précaires bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire, qui serait plus utile à "acheter un nouveau téléviseur" que se fournir en matériel, d'après certains détracteurs. Certains députés, à l'image de Pierre-Henri Dumont (LR), se sont donc emparés du sujet. Ce dernier a déposé une proposition de loi afin d'encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire et à lutter contre la fraude. Une façon, encore, de surveiller les plus pauvres.

L’évasion fiscale représente chaque année entre 80 à 100 milliards d’euros, les grandes entreprises s’enrichissent de façon exponentielle, mais c’est une nouvelle fois du côté des précaires que l’on cherche à faire des économies. Peu importe si la fraude aux allocations familiales ne représente qu’un pour-cent des contrôles effectués en 2021.



S’il existe sans aucun doute certains abus quant à l’utilisation de l’ARS, il semble tout de même curieux que certains s’obstinent à vouloir encadrer une aide de l’Etat sans jamais s’inquiéter des milliards d’euros perdus chaque année dans des paradis fiscaux.



Pareil pour les superprofits réalisés par les grands groupes, notamment pendant la crise sanitaire, que les députés ont refusé de taxer. Pierre-Henri Dumont s’est d’ailleurs abstenu lors du vote de l’amendement prévoyant cette nouvelle taxe. Ce que contiennent les sacs de courses des pauvres semble apparemment plus intéressant pour ce dernier. Au point de proposer une loi pour encadrer le versement de l’ARS, et ce pour la deuxième fois en deux ans.



Cette obsession envers les dépenses des plus pauvres relève au mieux d’une infantilisation, au pire d’un mépris crasse envers eux. Comme si être précaire signifiait être en incapacité - ou ne pas souhaiter - s’occuper correctement de ses enfants. Certes, des familles abusent peut-être des versements. Mais pour la grande majorité, cela reste une aide essentielle pour permettre aux plus jeunes d’entamer la rentrée scolaire le plus sereinement possible.



Dans une société où de plus en plus de foyers sont fragilisés - environ 120.000 personnes sont en situation de grande pauvreté à La Réunion, l’heure n’est pas vraiment au harcèlement des précaires. Particulièrement lorsque l’on sait que ces derniers sont déjà scrutés sur toutes leurs dépenses, et ce jusque sur leurs réseaux sociaux, et contrôlés régulièrement par la CAF - qui relève, rappelons le, 1% de fraude sur 35 millions de contrôle pour 2021.



La pandémie a vu émerger 573 nouveaux milliardaires au rythme d'un milliardaire toutes les 30 heures dans le monde, selon l’organisation Oxfam. Selon leurs estimations, 263 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans la pauvreté extrême cette année, au rythme d'un million de personnes toutes les 33 heures. Peut-être que le plus urgent n’est donc pas de contrôler les bénéficiaires de l’ARS.

