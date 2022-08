Suite à de nombreuses alertes sur les comportements de baleines jugés comme étant inhabituels voire critiques, l'association Globice Réunion tient à rassurer le grand public et indique dans un post Facebook qu' "il n'est pas anormal d'observer ces animaux tout près des côtes". Il s'agit de "situations sont tout à fait normales". Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association Globice Réunion. (Photos : Globice)

"Observer des baleines tout près des côtes est une situation normale. Ces animaux cherchent probablement plus de quiétude dans des zones moins soumises aux vagues et aux courants. On les y observe d'ailleurs régulièrement au calme, statiques", précise l'association.

Comme on peut le constater sur ces quelques photos, les baleines et leurs baleineaux fréquentent parfois des eaux peu profondes, souvent très près du littoral.

L'association appelle toutefois à rester vigilant et en cas de réel problème, à appeler leur numéro de veille échouage au 0692 65 14 71.

Lire aussi - Les hélices mises en cage pour mieux protéger les tortues et les baleines

Lire aussi - Baleines : quand Réunionnais et touristes partent à la chasse aux images