Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Encore du soleil pour ce vendredi 19 août 2022. Matante Rosina profite de ce bon temps sur sa véranda avec sa poule Nénette et son chat Miyu. Le temps reste sec sur la majeure partie de l'île même dans les hauts. Le vent se renforce aujourd'hui dans l'est et le sud sauvage. Les rafales peuvent atteindre jusqu'à 60 km/h. Les températures sont agréables et ne dépassent pas les 28 degrés. Dans la soirée, l'est pourrait être un peu arrosé. (Photo rb/Imaz Press)

