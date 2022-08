La direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt (DAAF) de la Réunion lance un appel à projets régional " Reconnaissance et Animation de groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE) " pour cette année 2022. L'objectif de cet appel à projets est de soutenir financièrement et techniquement les collectifs d'agriculteurs s'engageant vers une modification en profondeur de leurs modes de production par l'utilisation de leviers agroécologiques. Nous publions le communiqué complet de la préfecture ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le but de l’appel à projet est de permettre aux exploitations de développer une meilleure résilience face aux crises et de bonnes performances économiques, environnementales et sociales. Il permet en particulier d'attribuer des crédits qui contribueront financièrement à la mise en œuvre des projets des GIEE qui auront déposé leur dossier de reconnaissance.



- Candidatures éligibles -



Les GIEE sont composés de collectifs d’agriculteurs et, le cas échéant, d’autres partenaires qui s’engagent dans un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs pratiques, en visant à la fois des objectifs économiques, environnementaux et sociaux. Ils doivent également permettre d’impliquer plus efficacement l’ensemble des acteurs des filières et du développement agricole dans les enjeux spécifiques des territoires.



Le projet de GIEE devra être porté par une personnalité morale. Au sein de ce collectif, les agriculteurs doivent détenir la majorité des voix dans les instances décisionnelles.



Les nouveaux collectifs d’agriculteurs sont invités à déposer un dossier comportant un volet " Reconnaissance " et un volet " Animation ", dans l’éventualité où ils souhaiteraient demander un financement de l’animation du projet de GIEE. Les formulaires sont disponibles en ligne sur ce lien.



- Dépôt des dossiers du 16 août au 30 septembre 2022 -



Les projets peuvent être déposés du 16 août au 30 septembre 2022 à 15 heures. Ils doivent être soumis à la fois en version papier ainsi qu’en version numérique.



- La version papier doit être déposée à l’adresse suivante :

Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de La Réunion (DAAF)

Antenne SUD

Service Territoires, Environnement et Forêt

Pôle Agriculture Durable

1, chemin de l’Irat

97410 SAINT-PIERRE