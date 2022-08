La rentrée 2021 a marqué une évolution nationale majeure avec la mise en place du Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) : le nouveau diplôme de référence des Instituts Universitaires et Technologiques. Ce jeudi 18 août, ce sont 400 nouveaux étudiants qui ont effectué leur rentrée en première année de B.U.T à l'Institut Universitaire et Technologique (IUT) de La Réunion, composante de l'Université de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Université de La Réunion. (Photos : Université)

"C’est un plaisir pour nous d’accueillir cette seconde promotion du Bachelor. Nous avons hâte de poursuivre le travail entamé l’année dernière avec cette nouvelle promotion", explique Richard Lorion, directeur de l’IUT.

L’accueil de ces nouveaux étudiants de première année a été réalisé lors d’une " Journée d’Intégration Technologique ", ouverte par Monsieur Fabrice Viale, chargé de mission et représentant de Monsieur Frédéric Miranville, président de l’Université de La Réunion et Richard Lorion, directeur de l’IUT.

Ce dispositif innovant et immersif, mis en place depuis la rentrée 2017-2018, vise à donner aux étudiants toutes les clés pour

réussir leur première année et les accompagner dans leur nouvelle vie étudiante. Les étudiants ont été répartis, indépendamment de leur spécialité afin de favoriser l’échange et le partage d’informations.

Le principe de la journée d’nntégration technologique est de faire découvrir l’enseignement supérieur à ces nouveaux

étudiants, les méthodes de travail, l’esprit d’équipe, la découverte du campus et des autres départements que celui dans lequel les étudiants sont inscrits.

Pour leur permettre de bien se préparer à ces trois années de travail soutenu et de s’approprier les lieux, son fonctionnement

et ses valeurs (pédagogie, recherche et innovation) plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre :

• Une séance plénière le matin, leur a permis de découvrir les différents services de l’IUT et de l’Université : les

départements de formation, l’informatique, les activités culturelles et sportives, le CROUS, la bibliothèque, l’épicerie solidaire, les relations internationales, les organisations étudiantes, le service communication, celui de la logistique et sécurité ainsi que la médecine préventive et la mission handicap.

• Ensuite, ils ont eu l’opportunité d’effectuer une visite complète du campus de Terre Sainte au cours de laquelle leur

ont été présentés tous les endroits stratégiques de l’IUT.

• Pour finir, cette journée s’est conclue sur les présentations des étudiants en 2ème année de B.U.T. L’objectif ici était

de présenter des projets concrets réalisés en 1ère année, afin que chaque étudiant puisse se projeter sur les attendus de cette année.

Toutes les équipes administratives et pédagogiques ont aussi profité de cette journée d’intégration technologique pour leur souhaiter une excellente rentrée à l’IUT de La Réunion.