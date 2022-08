Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 août au vendredi 19 août 2022 sur Imaz Press :



*Lundi 15 août - Étang-Salé : au Zoo Parc les oiseaux sont comme des coqs en pâte

*Mardi 16 août - Rentrée scolaire : 219.660 élèves reprennent le chemin des classes

*Mercredi 17 août - Cinéma : Sweet Dreams, un long métrage hollandais entièrement tourné à La Réunion

*Jeudi 18 août - Rodéos urbains à La Réunion : pour les syndicats de police "l'heure n'est plus à la prévention mais à la répression"

*Vendredi 19 août - Mieux vaut stigmatiser les pauvres que s'attaquer aux nantis...évidemment

Ouvert en 2021, le Zoo Parc de La Réunion accueille plus de 150 pensionnaires de 22 espèces différentes dans la forêt de l'Étang-Salé. Rapaces, aigles, faucon, hibou, serpents... les reptiles ont leur propre espace. Mais ils ne sont pas seuls. Ils côtoient également des perroquets, des autruches, des wallaby et les petits animaux de la ferme. En cette période de vacances scolaires où le public afflue, nous nous sommes rendus sur place afin d'en savoir plus sur les soins prodigués à ces animaux.

Ce mardi 16 août 2022, marque le début d'une toute nouvelle année scolaire pour les 219.660 marmailles des écoles, collèges et lycées de l'île. Toutes les écoles, collèges et lycées seront ouverts pour accueillir les personnels et les élèves "dans les conditions normales de fonctionnement" indique le rectorat avant de préciser : "l'application des gestes barrières reste la règle".

La Réunion accueille son premier tournage étranger cofinancé par la France. Depuis le 25 juillet 2022, les équipes de "Sweet Dreams" de Ena Sendijarević s'affairent un peu partout dans l'île pour filmer l'histoire de Agathe et Siti, deux femmes livrées à elles-mêmes suite au décès de Jan, patriarche propriétaire d'une plantation de sucre.

Après une succession de drames en Métropole, la lutte contre les rodéos sauvages est devenue l'une des principales priorités de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. A tel point que depuis ce mercredi 17 août 2022, chaque commissariat de France "doit mener au moins trois opérations anti-rodéos par jour". Une initiative qui semble bien compliquée à appliquer à La Réunion, alors que les effectifs des forces de l'ordre sont largement limités dans l'île. Une problématique régulièrement dénoncée par les syndicats, qui estiment qu'aujourd'hui, "il n'est plus l'heure de la prévention mais bien de la répression"

L'heure de la rentrée a sonné, et le retour des polémiques aussi. Comme à chaque rentrée scolaire désormais, tous les yeux sont braqués sur le portefeuille des familles précaires bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire, qui serait plus utile à "acheter un nouveau téléviseur" que se fournir en matériel, d'après certains détracteurs. Certains députés, à l'image de Pierre-Henri Dumont (LR), se sont donc emparés du sujet. Ce dernier a déposé une proposition de loi afin d'encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire et à lutter contre la fraude. Une façon, encore, de surveiller les plus pauvres.