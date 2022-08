BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 20 août 2022 :



- Francis Schneider, l'homme qui soigne crocodiles, tortues marines et wallabys

- "Del Fuego" : la soirée du Métisse Club que vous n'oublierez pas de sitôt

- Zoo parc, rentrée scolaire, Sweet Dreams, rodéos urbains, stigmatisations

- Aux Etats-Unis, employeur cherche salarié, désespérément

- La pa Météo France i di, sé zot i di -

Francis Schneider, l'homme qui soigne crocodiles, tortues marines et wallabys

Depuis plus de 35 ans, Francis Schneider, vétérinaire à Saint-Pierre, vient aux chevets de ses patients, petits comme très imposants. S'il s'occupe de chiens, de chats et d'autres animaux de compagnie, le spécialiste a d'autres patients, qui lui demandent beaucoup d'attention, ceux venant des zoos, parcs et centres de soins de La Réunion. Rencontre avec ce vétérinaire hors du commun

"Del fuego" : la soirée du Métisse Club que vous n'oublierez pas de sitôt

Ce samedi 20 août 2022, le Métisse Club de Saint-Gilles organise "Del fuego", la première soirée de la rentrée. Pour la première fois, Dj Mcy sera sur la scène du Métisse Club accompagné de Dj Allan 416, de 22h à 5h pour assurer une ambiance de folie. Durant la soirée, une nuit d'hôtel au Grand Bleu est à gagner ainsi que des cadeaux avec L'Arcade Fleurie. Pour toute entrée, une consommation est offerte. Une soirée en partenariat avec Imaz Press Réunion

Zoo parc, rentrée scolaire, Sweet Dreams, rodéos urbains, stigmatisations

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 août au vendredi 19 août 2022 sur Imaz Press :



*Lundi 15 août - Étang-Salé : au Zoo Parc les oiseaux sont comme des coqs en pâte

*Mardi 16 août - Rentrée scolaire : 219.660 élèves reprennent le chemin des classes

*Mercredi 17 août - Cinéma : Sweet Dreams, un long métrage hollandais entièrement tourné à La Réunion

*Jeudi 18 août - Rodéos urbains à La Réunion : pour les syndicats de police "l'heure n'est plus à la prévention mais à la répression"

*Vendredi 19 août - Mieux vaut stigmatiser les pauvres que s'attaquer aux nantis...évidemment

Aux Etats-Unis, employeur cherche salarié, désespérément

Vendeurs, serveurs, professeurs, facteurs... Les annonces d'emplois pullulent aux Etats-Unis, tant le nombre de travailleurs a fondu depuis le début de la pandémie, entre les départs en retraite, les restrictions d'immigration, ou encore les Covid longs.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps maussade dans l'est et plus clément dans l'ouest

"Mé lé pa posib, akoz mové tan i tombe rienk lo week-end" peste Matante Rosina. Eh oui pour ce samedi 20 août 2022, elle prévoie un temps maussade sur l'est et le nord-est. Ailleurs, le ciel est rempli de nuages sans, normalement, ne laisser échapper une seule goutte. Dans l'après-midi, le ciel reste bien gris dans l'est tandis que l'ouest profite de belles éclaircies. Le vent est toujours bien présent.